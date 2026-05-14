Die diesjährige Männerfussball-WM ist die zweitletzte mit den legendären Panini-Bildchen. Wie bekannt wurde, vergibt die FIFA die Rechte für Produktion und Vertrieb des offiziellen Turnieralbums nach über sechzig Jahren Zusammenarbeit mit Panini neu an das US-Unternehmen Topps. Dieses hatte bereits die Rechte für die EM 2024 erhalten.

Legende: Läuft überproportional gut in der Schweiz: Ausschnitt aus der Albumseite der Nati. Keystone / Panini Suisse

Gianni Bellini aus dem italienischen Modena, wo auch die Firma Panini sitzt, besitzt die weltweit grösste Sammlung von Panini-Bildchen: mehr als eine Million. «Drei Jahre ohne zu essen, zu trinken, aufs WC zu gehen, 24 Stunden am Tag wach» müsste er sein, so Bellini, um alle seine Bildchen einzukleben. Der 60-Jährige bezeichnet sich als «professionellen Sammler». Er tauscht keine einzelnen Bildchen, sondern ganze Alben.

Der Panini-Weltmeister im Interview:

Er bedauere das Ende der Ära Panini sehr, sagt Bellini im Interview mit dem Radio und Fernsehen der Italienischen Schweiz (RSI) – auch weil mit Topps ein Unternehmen zum Zug komme, «dessen Experiment mit der Europameisterschaft letztes Jahr nicht gerade gut verlaufen ist. Ein Sprung ins Ungewisse. Ich weiss nicht, inwieweit das für uns Sammler vorteilhaft sein wird», so Bellini.

Während europaweit eine einheitliche Ausgabe des Sammelalbums vertrieben wird, hat die Schweiz seit einigen Jahren eine spezielle Ausgabe. Der genaue Grund ist nicht klar, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass die Bildchen auf dem Schweizer Markt einen enormen Erfolg haben: Wenn die Schweizer Nati an einer EM oder WM dabei ist, sind die Verkäufe höher als in vielen anderen europäischen Ländern im Verhältnis zur Bevölkerung.

Am Schweizer Sonderheft gibt es Kritik, weil der Bildchentausch mit Freunden oder Verwandten im Ausland dadurch komplizierter wird. Gleichzeitig macht genau diese Besonderheit die Schweizer Ausgabe interessanter und begehrter bei Liebhabern und Sammlern.

«Nach meinen Informationen verkaufen sich diese Sammlungen sehr gut. Das zeigt, wie stark hier die Leidenschaft für diese Art von Sammlung ist», sagt der Italiener Gianni Bellini.

Physisches Album «riesiges Geschäft»

Zur WM im Jahr 2014 hat Panini laut eigenen Angaben etwa 15 Milliarden Bildchen verkauft. Topps, das auch Sammlerkarten unter anderem für US-Ligen in Basketball, Baseball oder Football macht, hatte mit dem Album zur EM 2024 weniger Erfolg. «Sie haben jetzt einige Jahre Zeit, um sich gut zu organisieren», so die Einschätzung von RSI-Journalist Giacomo Moccetti.

Bereits jetzt bieten sowohl Panini als auch Topps digitale Sammler-Gadgets an. Journalist Moccetti glaubt aber nicht, dass das physische Album vor dem Aus steht: «Gerade weil es immer noch ein riesiges Geschäft ist.»

Und Sammel-Weltmeister Gianni Bellini: Wäre er auch digital dabei? «Als Sammler ja, als Liebhaber vielleicht nein», sagt er. «Wenn die Bildchen digital sind, haben sie nicht denselben Charme. Ich kenne sehr viele Politiker und Promis, die im Portemonnaie das Bildchen ihres Lieblingsspielers haben.» Sammeln könne man durchaus auch digital. Aber das berühmte «Hab ich, brauch ich», das gehe nur analog.