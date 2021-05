Chinas Klimaziele seien langfristig angelegt, sagt Martin Aldrovandi, SRF-China-Korrespondent. Bis 2030 könnte der Verbrauch von CO2 gemäss den Behörden weiter ansteigen, danach soll er sinken und das Ziel sei, dass China bis 2060 klimaneutral sei. «China investiert schon lange in erneuerbare Energien, auch die Atomkraftwerke werden ausgebaut. Aber China ist nach wie vor stark vom Strom aus Kohle abhängig», sagt Aldrovandi.

Rund Zweidrittel des Stroms in China wird von der Kohlekraft erzeugt. Letztes Jahr wurden weitere Kohlekraftwerke in Betrieb genommen. «Der Grund, warum das Land so viel Kohle verbraucht, ist, dass es stark investitionsgetrieben ist. China setzt auf den Bau von Infrastuktur.» Zwar wolle die Regierung langfristig von diesem Modell wegkommen, aber das sei nicht so einfach, auch wegen der Pandemie. Denn während der Pandemie kurbelte China die Wirtschaft mit solchen Projekten an.