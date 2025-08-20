Im Amsterdamer Hafen findet das grösste Segelschiff-Festival der Welt statt.

Aus aller Welt treffen Hunderte historische wie moderne Segelschiffe im Oranje-Hafen ein. Mit einer eindrucksvollen Parade mit historischen Grossseglern ist das Segel-Ereignis «Sail Amsterdam 2025» eröffnet worden.

Legende: Keystone/EPA/REMKO DE WAAL

Zehntausende Menschen schauten der Fahrt der bunt geschmückten Segelschiffe aus aller Welt zu.

Legende: Keystone/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

«Sail Amsterdam» ist nach Angaben der Veranstalter das grösste nautische Ereignis weltweit und findet alle fünf Jahre statt. Wegen der Coronapandemie mussten sich die Segelfans statt fünf, ganze zehn Jahre bis zur diesjährigen Austragung gedulden.

Legende: Keystone/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Die Parade war am Morgen im Hafen von Ijmuiden an der Nordsee gestartet und führte über den rund 20 Kilometer langen Nordseekanal bis nach Amsterdam.

Legende: Keystone/EPA/KOEN VAN WEEL

Es ist eine besondere zehnte Ausgabe von «Sail Amsterdam». Vor 50 Jahren fand es zum ersten Mal statt, anlässlich des 700. Geburtstages der niederländischen Hauptstadt.

Legende: Keystone/EPA/SEM VAN DER WAL

Zum 750. Geburtstag der Stadt ist die Veranstaltung in diesem Jahr besonders gross. Die Veranstalter erwarten mehr als zwei Millionen Besucher bei dem Ereignis, das bis am Sonntag dauert.