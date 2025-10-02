Zwei Tote bei Angriff vor Synagoge in Manchester

Bei einem Angriff vor einer Synagoge in Manchester sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Eine dritte Person, bei der es sich vermutlich um den Täter handelt, ist von der Polizei erschossen worden.

Wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte, fuhr Augenzeugenberichten zufolge ein Auto zunächst in eine Gruppe von Menschen. Ein Mann wurde demnach zudem durch ein Messer verletzt.

Die Polizei erklärte, sie könne den Tod des Verdächtigen nicht bestätigen, «aufgrund von Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit verdächtigen Gegenständen, die er bei sich trug». Rettungskräfte und ein Bombenräumkommando wurden hinzugezogen und sind nun vor Ort.

Legende: Die Tat ereignete sich am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. REUTERS/Phil Noble

Der Bürgermeister der Metropolregion Manchester, Andy Burnham, sagte der BBC, es handle sich um einen ernsten Vorfall. Die unmittelbare Gefahr scheine aber gebannt zu sein, nachdem die Polizei sehr schnell reagiert habe.

Ihm zufolge starb der Angreifer wohl. Das sei jedoch noch nicht bestätigt, sagte er im Radio der BBC. Der Vorfall ereignete sich am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur.

Die israelische Botschaft in London verurteilte den Angriff und bezeichnete die Tat in einem Social-Media-Beitrag als «abscheulich und zutiefst erschütternd».