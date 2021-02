Amanda Gorman, The Weeknd, Präsident Joe Biden und ein Flitzer: In der Nacht auf heute fand der Super Bowl in den USA fast wie gewohnt statt. Aber: 25'000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden im Stadion zugelassen – anstatt 75'000. Und nicht alle hielten sich an die Maskenpflicht.

Biden erinnert an Corona-Tote

US-Präsident Joe Biden hat vor dem Super Bowl zum Gedenken an die Opfer von Covid-19 aufgerufen. «Lasst uns an alle diejenigen erinnern, die wir verloren haben», sagte Biden in einer aufgezeichneten Videobotschaft vor dem Finale der National Football League in Tampa im Bundesstaat Florida. Er rief die Amerikaner ausserdem dazu auf, sich impfen zu lassen.

Legende: US-Präsident Joe Biden und die First Lady Jill Biden senden eine virtuelle Nachricht ins Stadion. Reuters

In den USA sind laut der John-Hopkins-Universität in Baltimore bereits mehr als 460'000 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. In absoluten Zahlen sind dies mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Amanda Gorman mit emotionalem Gedicht

Ebenfalls kurz vor Beginn des Super Bowls hat die 22-jährige US-Star-Poetin Amanda Gorman ein Gedicht zu Ehren der Arbeiten in der Corona-Krise vorgetragen. Gorman pries in ihrem aufgezeichneten Beitrag die sogenannten «essenziellen Arbeiter» wie medizinische Angestellte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lastwagenfahrer. Auch gedachte sie vor dem Finale der National Football League der Opfer der Pandemie und beschwor den Zusammenhalt in der Gesellschaft zur gemeinsamen Bekämpfung der Krise.

Verstösse gegen Corona-Regeln

Trotz Appellen zur Situation der Corona-Pandemie in den USA haben sich laut US-Medienberichten ZuschauerInnen in und um das Super Bowl-Stadion nur unzureichend an die Einhaltung der Corona-Regeln gehalten. Unter Verweis auf Augenzeugen berichtete die US-Nachrichtenagentur AP von zahlreichen Menschen ohne Maske rund um den Austragungsort des Finals und viele Regelverstösse im Raymond James Stadium.

Legende: Reuters

Zugelassen in der Arena für das Duell der Tampa Bay Buccaneers und der Kansas City Chiefs waren 25'000 Zuschauer, darunter 7'500 bereits geimpfte Menschen aus dem Gesundheitswesen. Figuren aus Pappe auf anderen Plätzen sollten für den notwendigen Abstand zwischen Fangruppen sorgen und den Eindruck eines vollen Stadions vermitteln. Das Fassungsvermögen des Stadions beträgt normalerweise 75'000 Zuschauer.

Halbzeitshow mit Hunderten Tänzern

Der kanadische Rapper The Weeknd hat mit einem opulenten Halbzeitauftritt für das Show-Highlight beim Super Bowl gesorgt. Der 30-jährige Star entstieg im Stadion einem Sportwagen und spielte im roten Glitzerjacket ein Medley unter anderem mit seinen Hits «Blinding Lights» und «I Feel It Coming».

Unterstützt wurde der Künstler bei der futuristisch-glamourösen Einlage dabei von Hunderten Tänzern und mehreren Feuerwerken. Für viele Kommentare in sozialen Medien sorgte auch ein Teil der Show, in dem der Sänger in einem Spiegelkabinett mit wackeliger Kamera gefilmt wurde und sich dabei um sich selbst drehte.

Kleine Einlage zum Schluss

Ein Flitzer hat kurz vor Ende des Super Bowls für Aufsehen gesorgt. Im vierten Viertel wurde die Partie kurz unterbrochen, als ein mit knappem, pinken Oberteil und kurzer Hose bekleideter Mann über das Spielfeld lief. Die Kameras des US-Fernsehens blendeten sofort weg. Wie auf Fotos zu sehen war, wurde der Mann von Sicherheitskräften auf dem Rasen überwältigt.

Grossen Einfluss auf das Spielgeschehen am Sonntag (Ortszeit) hatte der Auftritt nicht mehr. Die Tampa Bay Buccaneers und Superstar-Quarterback Tom Brady führten bereits vor dieser Szene gegen die Kansas City Chiefs mit 31:9. Dies war auch der Endstand.