Geiselnahme in Karlsruhe: Polizei nimmt Mann fest

Im deutschen Karlsruhe hielt ein Mann in einer Apotheke während Stunden mehrere Personen in seiner Gewalt.

Fast fünf Stunden nach Beginn der Geiselnahme stürmte die Polizei das Gebäude.

Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Es gab keine Verletzten.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Mehrere Stunden nach Beginn der Geiselnahme vermeldete sie die Stürmung des Gebäudes.

Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude. Augenzeugen berichteten gegen 21.10 Uhr von zwei lauten Knallgeräuschen, Polizisten seien auf die Apotheke zugelaufen.

Auch nach der Festnahme durchsuchten Polizisten das Gebäude – um sicherzustellen, dass sich nicht noch ein weiterer Täter versteckt, wie der Sprecher schilderte. Über mögliche Forderungen und Lösegeldforderungen wollte die Polizei aus einsatztaktischen Gründen zunächst keine Angaben machen.

Fast fünf Stunden in der Gewalt des Geiselnehmers

Gegen 16:30 Uhr seien die ersten Notrufe eingegangen, so die Meldung der DPA. Ein oder mehrere Täter sollen in einer Apotheke mitten in der Innenstadt mindestens eine Geisel genommen haben.

Die Apotheke befindet sich mitten in der Karlsruher Innenstadt an einer der Hauptstrassen. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab. Auf der Strasse waren zahlreiche Einsatzwagen von Polizei und Rettungsdienst zu sehen.

Die Polizei stand mit dem mutmasslichen Geiselnehmer schon früh in Kontakt. Es habe keine Gefährdung für die Bevölkerung bestanden. Trotzdem rief die Polizei die Menschen dazu auf, das Einsatzgebiet zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Für Bewohnerinnen und Bewohner und alle, die wegen der Absperrmassnahmen derzeit nicht nach Hause könnten, wurde eine Schule zum Unterkommen geöffnet, teilte die Polizei mit.

Messe sagt Veranstaltungen ab

Die Karlsruher Messe sagte wegen des Vorfalls zwei Abendveranstaltungen kurzfristig ab. Ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert seien betroffen, sagte eine Sprecherin der Messe am Freitag auf Anfrage.

Legende: KEYSTONE/DPA/Martin Oversohl

Für die Besucher sei ohnehin kein Durchkommen gewesen: Beide Veranstaltungsorte gehören zum Festplatz, der nahe des Einsatzorts liegt, den die Polizei grossräumig abgesperrt hat.