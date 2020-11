Anschlag in Wien: Was bisher bekannt ist – und was nicht

Die Tat: Der Angriff hat sich wenige Stunden vor Beginn des teilweisen Shutdowns in Österreich ereignet. Die ersten Schüsse fielen am Montagabend gegen 20 Uhr nahe der Hauptsynagoge in einem Wiener Ausgehviertel. Bewaffnet mit einem Sturmgewehr, einer Pistole und einer Machete sowie einer Sprengstoffgürtel-Attrappe feuerte ein Mann in die Menge und wahllos in die Lokale.

Insgesamt wurden vier Passanten, zwei Frauen und zwei Männer, getötet. Ausserdem wurde ein Täter von der Polizei erschossen. Weit mehr als ein Dutzend Menschen wurden verletzt, sieben von ihnen nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA lebensgefährlich.

SRF-Korrespondent Peter Balzli über die Ereignisse «Der Täter schoss offenbar wahllos auf Menschen, die vor Restaurants und Bars sassen. Ich sass vor einem Restaurant am Bauernmarkt, das ist etwa 300 Meter vom Tatort entfernt. Plötzlich rannten 20 bis 30 Personen panisch in unsere Richtung und schrien ‹Lauft, da schiesst jemand!› Ich ging danach nach Hause und sah von dort aus bewaffnete Polizei und Passanten, die sich in Sicherheit brachten. Kurz darauf erfuhr ich dann, was eigentlich passiert war. Die Ermittlungen laufen auf allen Ebenen. Die Leiche des Täters liegt Stand 6.45 Uhr immer noch neben der Ruprechtskirche. Der Tag bricht jetzt an. Heute wäre der erste Tag des Lockdowns. Die Leute waren noch im Ausgang und wollten diese letzten Stunden noch geniessen. Die Stadt ist jetzt in einem Schockzustand. Es gibt eine grosse Solidarität mit den Verletzten und Betroffenen.»

Der Ort: Nach Angaben der Polizei gab es sechs verschiedene Tatorte, darunter die Seitenstettengasse, den Morzinplatz, den Fleischmarkt und den Bauernmarkt. Einer der Orte liegt in der Nähe der Synagoge.

Die Hintergründe: Der Anschlag geht nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz Islamistischer Staat (IS) gewesen, sagte Nehammer.

Der mutmassliche Täter: Nach dem Anschlag wurden mehrere Wohnungen durchsucht, die Wohnung des Täters wurde aufgesprengt. Der Attentäter, der nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt von der Polizei erschossen worden ist, war 20 Jahre alt und hatte einen österreichischen sowie nordmazedonischen Pass. Er war einschlägig wegen Mitgliedschaft in einer terroristischer Vereinigung vorbestraft. Dies bestätigte Innenminister Nehammer. Die Polizei hat zudem in St. Pölten, Niederösterreich, zwei Personen festgenommen.

Die Opfer: Es kamen ein älterer Mann, eine ältere Frau, ein junger Passant und eine Kellnerin ums Leben, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz mitteilte.

Die Verantwortlichen: Polizei und Innenministerium gehen von einem politischen Hintergrund aus. Unklar ist aber, ob der getötete Schütze Komplizen hatte. «Wir können derzeit nicht ausschliessen, dass es noch andere Täter gibt», so der Innenminister.

Legende: «Die Hinweise sind eindeutig, dass es sich beim Täter um eine radikalisierte Person handelt», sagte Innenminister Karl Nehammer. Reuters

Das Motiv: Trotz der Verbindung zur Terrormiliz IS ist das konkrete Motiv für die Tat ebenso wenig bekannt wie ein Bekennerschreiben oder -video. Wollte der Schütze Panik im gut besuchten Ausgehviertel verbreiten oder hatte er sich die Synagoge als Ziel ausgesucht? Nach Angaben des Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, waren allerdings sowohl die Synagoge als auch das Bürogebäude an derselben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen.

Die Reaktionen: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Premier Macron und auch die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommarua haben Österreich nach dem Terroranschlag von Wien Solidarität bezeugt. Auch US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden drückten ihre Anteilnahme aus. Russlands Präsident Wladimir Putin verurteilte den Anschlag als ein «brutales und zynisches Verbrechen».