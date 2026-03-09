Ein schwerer Brand ist nahe des Hauptbahnhofs in der schottischen Metropole Glasgow ausgebrochen.

Das betroffene historische Gebäude ist teilweise eingestürzt.

Der Bahnhof bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Zahlreiche Zugverbindungen wurden gestrichen.

Das Feuer brach am Sonntagnachmittag in einem Vape-Shop in der Union Street aus. Als sich die Flammen weiter ausbreiteten, stürzte schliesslich das unter Denkmalschutz stehende Forsyth-Gebäude ein.

Dutzende Zugverbindungen wurden gestrichen, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet. Der Bahnhof bleibt laut dem britischen Bahnunternehmen National Rail bis mindestens Montagabend geschlossen. Der Feuerwehr zufolge waren mehr als 60 Feuerwehrleute mit zwölf Löschfahrzeugen im Einsatz. Es gibt keine Berichte über Verletzte.

+++ mehr folgt +++