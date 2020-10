Werden auch in der Schweiz Leute aktiv vom Wählen abgeschreckt? Cloé Jans, Politologin am Forschungsinstitut GFS.Bern, sagt: «Eine Demobilisierungsstrategie geht sehr häufig mit negativem Campaigning einher. Und das ist in der Regel in der Schweiz nicht so der Stil, eine Demobilisierung an sich ist dementsprechend weniger häufig der Fall.»

Es gibt aber auch noch andere Gründe. «In den USA haben wir ein Zweiparteiensystem. Es ist relativ klar, wer der Gegner ist», so Jans. «In der Schweiz haben wir ein Mehrparteiensystem. Häufig stehen die Parteien im Vordergrund, die weniger Angriffsfläche bieten als eine einzelne Person.»

Die Schweiz unterscheidet sich auch, was die Beteiligung betrifft. «In den USA haben wir um die zwei Drittel der Wahlberechtigten, die auch tatsächlich teilnehmen. Da ist es vielleicht einfacher, ein bisschen versuchen, beim Gegner Leute abzusägen. Bei uns sind es in der Regel unter 50 Prozent der Personen, die teilnehmen. Da ist es oft lohnenswerter zu versuchen, mehr Leute an die Urne zu bringen, als von der Teilnahme abzuhalten.»