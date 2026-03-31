In Hamburg hat ein Wolf am Abend in einem Einkaufsgebiet in der Nähe eines Ikea-Markts im Stadtteil Altona eine Frau gebissen und verletzt.

Das Tier wurde später eingefangen.

Wie es zu dem Vorfall kam, sei nicht abschliessend geklärt, sagte ein Sprecher.

Die Frau ist nach Angaben der Feuerwehr mit einem Rettungswagen in eine Hamburger Klinik gebracht worden. Weitere Informationen zu ihrem Gesundheitszustand gibt es derzeit nicht.

Wie es mit dem Wolf weitergeht, war zunächst ebenfalls unklar. Man sei dabei, alle Fakten zusammenzutragen. Ein Sprecher stellte weitere Informationen im Verlauf des Tages in Aussicht.

Wolf mit Schlinge aus dem Wasser gezogen

Der Wolf war noch am späten Abend in der Hamburger Innenstadt eingefangen worden: Am Anleger an der Binnenalster zog die Polizei das Tier mit einer Schlinge aus dem Wasser, wie ein Sprecher des Lagezentrums schilderte. Zuvor seien Hinweise über Sichtungen eines Wolfs eingegangen.

Legende: Die Binnenalster am frühen Morgen des 31.3.2026: Hier wurde der Wolf aus dem Wasser gezogen. KEYSTONE/DPA/DANIEL BOCKWOLDT

Ob es sich bei dem eingefangenen Tier um den Wolf handelt, der am Wochenende unter anderem im Stadtteil Blankenese gesehen worden war, ist laut Polizei bislang nicht sicher. Man halte es aber für wahrscheinlich.