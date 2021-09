An den nicht neuen Fakenews-Vorwürfen gegen RT ist auf jeden Fall etwas dran. Zum einen kommen sie immer wieder auf – jüngst etwa im Umfeld der Bundestagswahlen – zum anderen steht RT DE kaum grundlos unter Beobachtung des deutschen Verfassungsschutzes. Ausserdem werden die Vorwürfe durch eine von Avaaz erstellten Studie gestützt. Laut der Untersuchung der sozialpolitischen NGO spielen russische Medien bei der Verbreitung von Falschmeldungen in Deutschland eine wichtige Rolle. Die beiden Reichweiten-Stärksten Player seien RT DE und die Nachrichtenagentur Sputnik, wie statistische Datenauswertungen zeigten. Das bestätigt auch ein Untersuchungsbericht des deutschen Verfassungsschutzes. Der Bericht zeigt ebenfalls, dass die beiden russischen Medien Corona-Skeptikern eine breite Bühne bieten und so die Verunsicherung in der Pandemie in Deutschland schüren. So korrigiert RT DE Falschmeldungen auf seiner Webseite nicht. Ausserdem berichtet RT DE immer wieder von Demonstrationen von Querdenkern und überträgt dort gehaltene Reden von Exponenten jeweils live, ohne sie einzuordnen.