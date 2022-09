Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die hauswirtschaftliche Tätigkeiten in einem Privathaushalt verrichten, verfügen in der Schweiz über keinen Gesamtarbeitsvertrag. Es gibt jedoch Mindestlöhne, welche im Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft geregelt sind. Bezüglich der Arbeitsbedingungen gibt es keine schweizweite Regelung. So sind etwa Arbeitszeiten, Pausen, Ruhezeiten oder Ferien von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Da es keine verbindlichen Regulierungen gebe, sei die Gefahr der Ausbeutung in diesem Sektor gross, so die grösste Gewerkschaft der Schweiz, Unia.