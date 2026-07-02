Historische Feiern und Fussballspiele drohen unter dem «Heat Dome» zur Tortur zu werden. US-Metropolen rüsten sich.

Die USA stehen vor einem historischen Wochenende: Das 250. Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung wird am 4. Juli gefeiert und WM-Spiele werden abgehalten – doch eine extreme Hitzeglocke mit Temperaturen von teils bis über 40 Grad legt sich den Prognosen nach über New York, Boston und Philadelphia.

Legende: Abkühlung im Angebot: Die Hitzeglocke im US-Nordosten erzwingt Massnahmen. Keystone / AP Photo / Nathan Howard

Gemäss US-Wetterdiensten steigen die Temperaturen an der Ostküste und im Landesinneren ab Donnerstag auf 38 Grad Celsius. Extreme Luftfeuchtigkeit lässt die gefühlten Werte noch höher ausfallen. Die Wetterdienste warnen im gesamten Osten und Zentrum der USA vor der Kombination aus extremer Feuchtigkeit und Hitze.

Phänomen «Heat Dome» Box aufklappen Box zuklappen Verantwortlich für die Wetterlage ist ein «Heat Dome» (dt. Hitzeglocke), ein stabiles Hochdruckgebiet, das heisse Luftmassen über der Region einschliesst und den Abtransport der Wärme verhindert – wie ein Deckel auf einem kochenden Topf.

In zahlreichen Gemeinden wurden geplante Paraden und Volksfeste kurzfristig abgesagt oder verschoben. In Philadelphia verkürzten die Behörden eine Parade und strichen ein Strassenfest vollständig. Und auch in den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec gilt Alarmbereitschaft.

Belastungsprobe WM-Spiele

Auch andere Grossereignisse an der Ostküste dürften von der Hitze überschattet werden. So ziehen etwa die Spiele der Fussball-Weltmeisterschaft Millionen Menschen ins Freie.

Für Fans und Spieler dürften die Temperaturen zu einer extremen körperlichen Belastung werden. Am Samstag trifft in der Ostküstenstadt Philadelphia Paraguay im Achtelfinale auf Frankreich.

Warnungen in New York

In New York City warnte Bürgermeister Zohran Mamdani vor einer «lebensbedrohlichen Hitze». Die Stadt erwartet Temperaturen von rund 40 Grad. Wie gefährlich die Lage ist, zeigt die Statistik: Im vergangenen Juni starben in der Metropole 19 Menschen an den Folgen extremer Hitze.

Legende: Städte leiden besonders unter der Hitze. Asphalt, Stahl und Beton speichern die Wärme. Keystone/JACQUELYN MARTIN

Um dem entgegenzuwirken, deklarierte die Stadtverwaltung Bibliotheken und öffentliche Gebäude zu Abkühlräumen. Im Freien sollen Sprühventilatoren und für Arbeiter im Freien spezielle Kühlstationen installiert werden. Zudem will die Feuerwehr Aufsätze für Hydranten vergeben, um Strassen in kühlende Fontänen zu verwandeln.

Zum Sonntag hin sollen die Temperaturen laut Vorhersage dann wieder leicht abnehmen. Dann treffen Brasilien und Norwegen in der Nähe von New York aufeinander – bei prognostizierten rund 33 Grad.