«Wenn Tsipras in der Debatte um eine Stimme für Stabilität warb, meinte er die politische Stabilität der ganzen Region», kommentiert SRF-Auslandsredaktor Martin Durrer die Vertrauensabstimmung und ihren Vorlauf in Athen. «Dass er die Abstimmung am Ende gewann, war am Ende ein gutes Zeichen. Aber am Ende noch nicht das Votum über das Abkommen selbst», ergänzt Durrer mit Blick auf die bevorstehende Abstimmung über den neuen Namen des Nachbarlandes Mazedonien, das künftig Nord-Mazedonien heissen soll. Und, so Durrer weiter, «auch hier muss Tsipras bangen, ob er die Mehrheit auf seiner Seite hat.» Denn: «Für das bevorstehende Wochenende ist eine Gross-Kundgebung in Athen angesagt worden, und die Stimmung im Volk kann noch im letzten Moment wankende Abgeordnete zum Kippen bringen. Tsipras braucht aber dann nochmals jede Stimme.»