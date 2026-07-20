In Bologna kommt ein Marokkaner ums Leben, während ihn zwei Polizeibeamte am Boden festhalten.

Der Fall sorgt in Italien für viele Schlagzeilen.

Jetzt soll geklärt werden, was genau geschah.

Das Video läuft in Italien jetzt überall. In den Hauptnachrichten der grossen TV-Sender, in den Cafés, auf den Handys. Ein Mann am Boden, das Gesicht nach unten, die Hände in Handschellen. Auf ihm zwei Polizeibeamte in Uniform. Ein dritter Mann, Oberkörper nackt, hält ihn an den Knöcheln fest.

Der Mann am Boden ruft: «Aiuto. Basta, basta!» («Hilfe! Genug, genug!») Trotzdem lassen die Beamten nicht von ihm ab. Bis er nichts mehr sagt und sich auch nicht mehr bewegt.

Innenministerium verspricht volle Aufklärung

Das Innenministerium in Rom verspricht «völlige Transparenz» bei der Aufklärung des Falles. Melonis kleinerer Koalitionspartner, die Lega-Partei von Vize-Regierungschef Matteo Salvini, stellt aber bereits fest, dass die Beamten ihre Pflicht getan hätten: «Hände weg von der Polizei!»

Legende: Eine sogenannte Bodycam, die einer der Polizisten trug, soll weitere Auskunft über den Fall geben. KEYSTONE/Ti-Press/Maria Linda Clericetti

Dabei ist in dem Fall sehr vieles noch unklar. Nach allem, was man weiss, wurde die Polizei am Sonntag über den Notruf 112 in den Stadtteil Pilastro gerufen, weil ein Mann dort randaliert haben soll. Beim Eintreffen der Beamten soll der Marokkaner, der nach Auskunft seiner Anwältin alle regulären Papiere besass, gegen den Streifenwagen geschlagen haben. Daraufhin hätten die beiden Polizisten Pfefferspray eingesetzt, ihn auf den Boden gedrückt und ihm Handschellen angelegt, berichten mehrere Augenzeugen.

Szene auf Video: «Hilfe! Genug, genug!»

Auf dem Video, das ein Nachbar aus einem Fenster aufnahm, sieht es nicht so aus, als ob von dem Mann am Boden noch Gefahr ausgehen könnte. Seine Hände sind auf den Rücken gefesselt. Immer wieder ruft er um Hilfe – ohne Erfolg. Die Beamten pressen ihn weiter nach unten, bis er immer leiser wird. Zwei Rettungssanitäter sehen zu. Erst als der Mann keine Bewegungen mehr von sich gibt, nach mehr als vier Minuten, drehen sie ihn um. Zu spät. Um 12:53 Uhr stellt ein Arzt seinen Tod fest.

Die Leiche wird nun obduziert. Davon erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Todesursache. Dabei geht es auch darum, ob der Mann möglicherweise Vorerkrankungen hatte. Zudem wurde die Körperkamera (Bodycam) eines der beiden beteiligten Beamten der Staatsanwaltschaft übergeben. Unklar ist auch noch, warum es überhaupt zu Ärger kam. Der Marokkaner sei – wie häufig – zu Besuch bei Verwandten gewesen, hiess es.

Proteste am Abend in Bologna

Über disziplinarrechtliche Massnahmen gegen die Polizisten wurde zunächst nichts bekannt. Noch hat die Staatsanwaltschaft nicht entschieden, ob sie gegen unbekannt ermittelt oder konkret gegen die beiden Beamten – und möglicherweise auch gegen die Sanitäter, weil diese nichts unternahmen.

In Bologna, einer traditionell linken Stadt, kamen noch am Sonntag mehrere Hundert Menschen zu Protesten zusammen. Dabei gab es Sprechchöre gegen die Polizei und Rufe nach Gerechtigkeit. Auch von «assassinio di stato» («staatlichem Mord») war die Rede.

Legende: Hunderte Menschen protestieren in Bologna gegen den Einsatz. REUTERS/Michele Lapini

Die Schwester des Toten sagte: «Ich werde keine Ruhe finden, bis mein Bruder gerächt ist. Sie haben ihn geschlagen und getötet.» Der Bürgermeister von Bologna, Matteo Lepore, rief für Montagabend zu einem stillen Gedenken auf.

Längst ist der Fall aber auch in Rom in der Politik angekommen. Die Linke vermutet einen Fall von exzessiver Polizeigewalt und verlangt schnelle Aufklärung. Aus dem rechten Lager wird die Polizei in Schutz genommen. Ministerpräsidentin Meloni selbst äusserte sich zunächst nicht.