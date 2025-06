Die im Februar 2025 gegründete und von den USA unterstützte Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ist in den USA und der Schweiz registriert. Die Stiftung organisiert die Verteilung von Hilfsgütern vor Ort mit privaten amerikanischen Sicherheitsfirmen. Hilfsorganisationen der UNO und anderer Initiativen sollen so umgangen werden. Chef der GHF ist seit kurzem der evangelikale Prediger und dem US-Präsidenten Donald Trump nahestehende Johnnie Moore.

Die GHF hat nach eigenen Angaben seit Beginn ihrer Arbeit im Gazastreifen vor wenigen Tagen mehr als zwei Millionen Mahlzeiten an Bewohnerinnen und Bewohner des Gazastreifens verteilt. Bisher seien drei Verteilzentren der Stiftung in dem Gebiet eröffnet, teilte die GHF kürzlich mit.

Am Mittwoch wurde die Verteilung aus Sicherheitsgründen gestoppt. Grund dafür sind die vielen Toten und Verletzen, die es in den letzten Tagen in der Nähe der Verteilzentren gab.