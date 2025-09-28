Angriff auf Kirche in den USA: Bilanz der Opfer steigt auf vier

Nach Schüssen und einem Brand in einer Kirche in den USA steigt die Zahl der Todesopfer.

Vier Opfer seien gestorben, teilte die Polizei in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan mit. Es gab zudem mehrere Verletzte.

Der mutmassliche Schütze, ein 40-jähriger Mann, sei tot, teilte die Polizei der Gemeinde Grand Blanc weiter mit. Ein Motiv ist noch unklar.

Auf die Frage, wie viele der Opfer durch Schüsse starben und wie viel durch das Feuer, sagten die Ermittler: Zwei der Opfer seien durch Schüsse gestorben, auf die anderen beiden gingen sie nicht näher ein.

Der Vorfall soll sich während eines Gottesdienstes ereignet haben, als sich Hunderte Menschen in der Kirche befanden. Dabei gab es auch einen Brand, die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige diesen vorsätzlich gelegt habe.

Legende: Der Tatverdächtige rammte laut Polizei die Eingangstür mit seinem Auto. Keystone/Lukas Katilius/The Flint Journal via AP

Nach ersten Erkenntnissen soll der Tatverdächtige mit einem Fahrzeug die Eingangstür gerammt haben, dann ausgestiegen sein und angefangen haben, zu schiessen. Die Ermittler versuchten nun, genau zu bestimmen, wann und wo das Feuer ausgebrochen ist. Inzwischen soll es den Angaben zufolge gelöscht sein.

Bei der betroffenen Kirche handelt es sich um ein Gebäude der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Die Angehörigen der Religionsgemeinschaft sind auch als Mormonen bekannt. Die Gemeinde Grand Blanc mit rund 7700 Einwohnern liegt rund 100 Kilometer nordwestlich von Detroit.

US-Präsident Donald Trump erklärte auf seinem Onlinedienst Truth Social, er sei über den «entsetzlichen» Vorfall unterrichtet worden.

Trump mit Vermutungen – Motiv noch unklar Box aufklappen Box zuklappen US-Präsident Donald Trump schreibt auf seiner Plattform Truth Social: «Der Verdächtige ist tot, aber es gibt noch viel zu klären. Es scheint sich um einen weiteren gezielten Angriff auf Christen in den Vereinigten Staaten von Amerika zu handeln.» Er nannte aber keine Details und legte zunächst keine Belege dafür vor. Trump schrieb weiter: «Diese Epidemie der Gewalt in unserem Land muss sofort beendet werden!»

Justizministerin Pam Bondi teilte auf der Plattform X mit, dass es sich um «einen schrecklichen Schusswaffenvorfall» zu handeln scheint. Mitarbeiter der Bundespolizei FBI seien auf dem Weg zum Ort des Geschehens.