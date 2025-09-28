Angriff auf Kirche in den USA: Bilanz der Opfer steigt auf zwei

Bei Schüssen und einem Feuer in einer Kirche im US-Bundesstaat Michigan ist nach Polizeiangaben zwei Personen getötet worden.

Der mutmassliche Schütze, ein 40-jähriger Mann, sei tot, teilte die Polizei der Gemeinde Grand Blanc weiter mit.

Die Kirche stand nach der Tat in Flammen, die Feuerwehr konnte den Brand mittlerweile löschen.

Von den neun Verletzten, die sich in kritischem Zustand befinden, sei nun eine Person verstorben, meldet die Polizei. Zuvor war eine Person tot aufgefunden worden.

Der Vorfall soll sich während eines Gottesdienstes ereignet haben, als sich Hunderte Menschen in der Kirche befanden. Dabei gab es auch einen Brand, die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige diesen vorsätzlich gelegt habe.

Legende: Der Tatverdächtige rammte laut Polizei die Eingangstür mit seinem Auto. Keystone/Lukas Katilius/The Flint Journal via AP

Nach ersten Erkenntnissen soll der Tatverdächtige mit einem Fahrzeug die Eingangstür gerammt haben, dann ausgestiegen sein und angefangen haben, zu schiessen. Die Ermittler versuchten, genau zu bestimmen, wann und wo das Feuer ausgebrochen ist. Inzwischen soll es den Angaben zufolge gelöscht sein.

Mit weiteren Todesopfern zu rechnen

Die Polizei geht davon aus, dass sich Menschen in der Nähe des Feuers befanden, die die Kirche nicht verlassen konnten. Sie rechnet daher damit, weitere Opfer zu finden, sobald sie die Kirche durchsuchen kann.

Es handelt sich um ein Gebäude der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Die Angehörigen der Religionsgemeinschaft sind auch als Mormonen bekannt. Die Gemeinde Grand Blanc mit rund 7700 Einwohnern liegt rund 100 Kilometer nordwestlich von Detroit.

US-Präsident Donald Trump erklärte auf seinem Onlinedienst Truth Social, er sei über den «entsetzlichen» Vorfall unterrichtet worden.

Trump mit Vermutungen – Motiv noch unklar Box aufklappen Box zuklappen US-Präsident Donald Trump schreibt auf seiner Plattform Truth Social: «Der Verdächtige ist tot, aber es gibt noch viel zu klären. Es scheint sich um einen weiteren gezielten Angriff auf Christen in den Vereinigten Staaten von Amerika zu handeln.» Er nannte aber keine Details und legte zunächst keine Belege dafür vor. Trump schrieb weiter: «Diese Epidemie der Gewalt in unserem Land muss sofort beendet werden!»

Justizministerin Pam Bondi teilte auf der Plattform X mit, dass es sich um «einen schrecklichen Schusswaffenvorfall» zu handeln scheint. Mitarbeiter der Bundespolizei FBI seien auf dem Weg zum Ort des Geschehens.