Ein Unbekannter hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Polizeiangaben mehrere Menschen erschossen und verletzt.

Der Mann sei, nachdem er sich mit Geiseln in einem Supermarkt verschanzt habe, von Spezialeinheiten der Polizei erschossen worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit.

Die Zahl der Opfer werde noch überprüft, schrieb er.

Medienberichten zufolge hatte der Mann zuvor im Stadtbezirk Demijiwka mit einem Schnellfeuergewehr auf Passanten geschossen.

Als die Polizei die Verfolgung aufnahm, flüchtete er demnach in einen Supermarkt. Versuche, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, sind nach Angaben Klymenkos gescheitert. Daher sei das Geschäft gestürmt worden.

Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko zufolge wurden vier Menschen auf der Strasse und eine weitere Person in dem Supermarkt getötet. Neun Personen würden in Kliniken behandelt. Bei dem Schützen handele es sich um einen 58-Jährigen, der in Moskau geboren sei, erklärte Krawtschenko weiter. Zudem sei in der Kiewer Wohnung des Verdächtigen ein Feuer ausgebrochen. Angaben zum Motiv lagen zunächst nicht vor.

Legende: Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. In dem Zusammenhang hat auch der Umsatz von Waffen in der Bevölkerung deutlich zugenommen.