Biden will erstmals Ureinwohnerin als Ministerin berufen

Gemäss Medienberichten will der gewählte US-Präsident Joe Biden Deb Haaland zur Innenministerin ernennen.

Es wäre das erste Mal in der Geschichte der USA, dass eine amerikanische Ureinwohnerin als Ministerin in das Kabinett berufen wird.

Die Kongressabgeordnete aus dem Bundesstaat New Mexico gehört zum Stamm der Pueblo of Laguna.

Wie die «Washington Post», die «New York Times» und der Sender CNN am Donnerstag (Ortszeit) übereinstimmend berichteten, soll die 60-jährige Deb Haaland vom gewählten US-Präsidenten Joe Biden zur Innenministerin ernannt werden.

Sollte Haaland vom Senat bestätigt werden, hätten die USA erstmals eine indigene Amerikanerin als Ministerin.

Die «Washington Post» schrieb von einer historischen Entscheidung Bidens, «die einen Wendepunkt in der Beziehung der US-Regierung zu den indigenen Völkern der Nation markiert».

Die Köpfe der Biden-Regierung Bild 1 / 11 Legende: Pete Buttigieg könnte mit der Bestätigung durch den Senat der erste offen schwule Bundesminister in der Geschichte der USA werden. Keystone Bild 2 / 11 Legende: Der 58-jährige Anthony Blinken wird künftiger Aussenminister unter Joe Biden. Er war bereits Vizeaussenminister unter Barack Obama. imago images Bild 3 / 11 Legende: Lloyd Austin. Nach Bidens Wille soll der 67-Jährige Pentagon-Chef werden. Keystone Bild 4 / 11 Legende: Die frühere Vorsitzende der Zentralbank FED und 74-jährige Janet Yellen wird Finanzministerin – als erste Frau. Keystone Bild 5 / 11 Legende: Die 51-jährige Avril Haines wird als erste Frau an der Spitze der Nachrichtendienste die verschiedenen US-Geheimdienste koordinieren. imago images Bild 6 / 11 Legende: Alejandro Mayorkas wird Minister für Innere Sicherheit. Der 61-Jährige ist der erste Immigrant und Lateinamerikaner auf dem Posten des Departements, das für die Immigration zuständig ist. Keystone Bild 7 / 11 Legende: Joe Biden nominiert den 43-jährigen Jake Sullivan zum nationalen Sicherheitsberater im Weissen Haus. imago images Bild 8 / 11 Legende: Die Überraschung: Der ehemalige Aussenminister John Kerry feiert ein Comeback und wird Sondergesandter für das Klima. Keystone Bild 9 / 11 Legende: Die 68 Jahre alte Diplomatin Linda Thomas-Greenfield wurde zur US-Botschafterin der UNO ernannt. Keystone Bild 10 / 11 Legende: Die US-Kongressabgeordnete Marcia Fudge soll Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung im Kabinett Joe Bidens werden. Die Demokratin sitzt seit 2008 für den US-Staat Ohio im Repräsentantenhaus. Keystone Bild 11 / 11 Legende: Der frühere Gouverneur des US-Staats Iowa, Tom Vilsack, wird in der Biden-Regierung als Landwirtschaftsminister amten. Vilsack war bereits in der Regierung Barack Obamas Landwirtschaftsminister. Keystone

Haaland gehörte zu den ersten zwei Frauen, die 2018 als Ureinwohnerinnen in das Repräsentantenhaus gewählt wurden. Dort sitzt sie im Ausschuss für Natürliche Ressourcen, der das Innenministerium beaufsichtigt. Die Behörde hat in den USA andere Aufgaben als europäische Innenministerien und ist etwa für die Nationen der Ureinwohnerinnen und Ureinwohner, sowie die Nationalparks zuständig – und damit insgesamt für mehr als ein Fünftel der Fläche des Landes. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Dienstag gemeldet, dass Haaland im Gespräch sei. Sie hat angekündigt, die Erzeugung erneuerbarer Energien fördern zu wollen, um den Klimawandel zu bekämpfen.