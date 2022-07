Spanien: 2022 ist das verheerendste Waldbrand-Jahr seit Beginn der Erfassungen. Bislang haben die Flammen über 197'000 Hektar Wald zerstört, wie das Erdbeobachtungssystem Copernicus meldet. Das sei mehr als im gesamten Rekordjahr 2012.

Spanien ist laut Copernicus vor Rumänien (knapp 150'000 Hektar), Portugal (gut 46'000), Frankreich (knapp 40'000), Kroatien (rund 31'000) und Italien (gut 25'000 Hektar) das von Waldbränden dieses Jahr bisher am schlimmsten betroffene Land unter den erfassten Staaten Europas. Am Freitag hat sich die Lage verbessert. Nachmittags waren nach Angaben der Behörden nur wenige grössere Feuer aktiv, etwa in Galicien und auf Teneriffa.

Legende: Allein die seit einer Woche in Spanien verstärkt wütenden Brände zerstörten mehr als 110'000 Hektar. Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Reuters

Italien: Die italienische Feuerwehr ist diesen Sommer öfter wegen Waldbränden ausgerückt als vor einem Jahr. Vom 15. bis 21. Juli wurden mehr als 32'900 Einsätze gezählt, was etwa 4000 mehr als im Vorjahr waren, wie die Feuerwehr mitteilt. Am häufigsten griffen die Feuerwehrleute auf Sizilien und in Apulien ein. Im Grenzgebiet der Region Friaul-Julisch Venetien lodern seit Tagen Waldbrände. Ein Grossbrand ist auch im toskanischen Massarosa ausgebrochen, wo Hunderte Menschen in Sicherheit gebracht wurden.

Brände aus Italien haben Slowenien erreicht Box aufklappen Box zuklappen Die Waldbrände im Nordosten Italiens haben sich auch auf das slowenische Karstgebiet ausgeweitet und dauern an. Wegen der Bedrohung durch die Flammen mussten am Freitag erneut drei Dörfer im Westen des Landes evakuiert werden. 1000 Feuerwehrleute und 300 weitere Helfer waren im Einsatz, berichtet die Nachrichtenagentur STA. Zum dritten Mal mussten Dorfbewohner in Sicherheit gebracht werden. Die Brände wüteten den sechsten Tag in Folge.

Griechenland: Ein grosser Brand bedroht ein Waldgebiet im Westen des griechisch-türkischen Grenzflusses Evros, am Rand des Dadia-Nationalparks. Vier Hubschrauber, vier Löschflugzeuge und die Besatzungen von 65 Löschfahrzeugen seien im Einsatz, teilt die Feuerwehr am Freitag mit. Am Dienstag war nordöstlich von Athen, am Berg Penteli, ein Brand ausgebrochen. Sieben Ortschaften mit 600 Einwohnern wurden evakuiert. Am Mittwochabend gaben die Behörden Entwarnung.

Legende: Aus einem kleinen Feuer bei Athen wurde in kurzer Zeit ein Grossbrand. Reuters

Frankreich: An der Atlantikküste wüten seit Tagen grosse Feuer. Innerhalb einer Woche verbrannten südlich von Bordeaux 20'600 Hektar Land, wie die Präfektur für die Gironde am Mittwoch mitteilte. Tausende Menschen mussten vorsichtshalber ihre Bleibe verlassen. Am Freitag haben sich die Waldbrände etwas beruhigt. Sie seien fast unter Kontrolle, teilt die zuständige Präfektur mit. Auch in der Bretagne brannte es zwischenzeitlich.

02:06 Video Brände in der Gironde: Zehntausende mussten ihre Häuser im Südwesten Frankreichs verlassen Aus Tagesschau vom 19.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

Portugal: Eine seit Wochen anhaltende Dürre und Temperaturen von bis zu 47 Grad verursachten bislang über 25 grössere und kleinere Waldbrände (Stand Mittwoch). Laut der Regierung sind diese auch auf Unachtsamkeit und Brandstiftung zurückzuführen. Gemäss Naturschutzbehörde ICNF vernichteten Brände dieses Jahr in gut sechseinhalb Monaten fast 60'000 Hektar Land – mehr als doppelt so viel wie im ganzen Vorjahr.

Historische Hitzewelle

Für weite Teile Griechenlands erwarten die Meteorologen eine lange Hitzewelle, die bis Anfang August dauern soll. Am Wochenende sollen die Temperaturen Werte um die 40 Grad erreichen, wie das Amt für Meteorologie mitteilte. Mit einem Rückgang auf für die Jahreszeit normale Höchsttemperatur von 35 Grad rechnen die Meteorologen für die kommenden zehn Tage nicht.

In verschiedenen Staaten sind zudem Menschen gestorben. Allein in Portugal hat die Hitze bislang mehr als 1000 Tote gefordert. Bis zum 18. Juli seien 1063 Menschen an den Folgen der Hitzewelle gestorben, sagte die Chefin der Gesundheitsbehörde, Graca Freitas.

01:08 Video Hitzewelle in Europa: Erstmals über 40 Grad in Grossbritannien Aus 10 vor 10 vom 19.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Dramatisch war die Lage am Dienstag in Grossbritannien. In Coningsby in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire wurden 40.3 Grad gemessen, wie der Wetterdienst Met Office bekannt gab – ein britischer Rekord. Auch in England kam es zu mehreren Bränden.