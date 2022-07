Rekordtemperaturen in Grossbritannien, Grossbrände bei Athen und in der Toskana: Die Hitze hat Europa fest im Griff.

Grossbrand bei Athen: Im Nordosten Athens brennt es am Mittwoch weiter. Die Flammen drangen in bewohntes Gebiet ein und zerstörten zahlreiche Häuser. Sieben Ortschaften und ein Kinderspital wurden evakuiert. Dicke Rauchschwaden waren am Morgen aus fast allen Stadtteilen zu sehen. Vorübergehend mussten wegen der begrenzten Sicht Teile der Autobahn gesperrt werden, die Athen mit dem Flughafen verbindet. Die Löscharbeiten werden erschwert, weil es keine Feuerfront gibt.

Legende: Aus einem kleinen Feuer bei Athen wurde in kurzer Zeit ein Grossbrand. Reuters

Das Feuer war am Dienstagnachmittag aus bisher unbekannten Gründen ausgebrochen und war zunächst klein, berichteten Augenzeugen. Binnen kürzester Zeit fachten starke Winde es zu einem Grossbrand an.

Waldbrand in der italienischen Toskana: Die italienische Feuerwehr evakuierte in der Toskana zahlreiche Menschen wegen eines Waldbrandes aus ihren Häusern. Am Mittwoch haben mehr als 100 Feuerwehrleute weiter gegen den Brand nahe der Stadt Lucca gekämpft. Rund 500 Bewohner in der Gegend der Gemeinde Massarosa seien vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.

Brände aus Italien haben Slowenien erreicht Box aufklappen Box zuklappen Die Waldbrände im Nordosten Italiens haben sich auch auf das slowenische Karstgebiet ausgeweitet. Die Bewohner der grenznahen Dörfer Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu and Nova Vas wurden am Mittwoch in Sicherheit gebracht, wie das Nachrichtenportal «24ur.com» berichtete. 600 Feuerwehrleute und Helfer waren im Kampf gegen die Flammen im Einsatz, teilte der Kommandant des slowenischen Zivilschutzes mit.



Drei Häuser gerieten in Brand, fünf Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen, hiess es weiter. Die Löscharbeiten wurden durch die starke Rauchentwicklung erschwert. Italien half dem Nachbarland am Mittwoch mit zwei Löschflugzeugen und zwei Helikoptern aus.

Auf einem Video aus der Nacht war zu sehen, wie die Flammen nahe einer Siedlung loderten und sich an Bäumen hoch frassen. Einige Gas-Tanks seien explodiert, twitterte Regionalpräsident Eugenio Giani. Einige Seiten der Brand-Front hätten sich wegen starker Winde ausgedehnt.

Hitzewelle in Deutschland: Deutschland steht am Mittwoch ein weiterer sehr heisser Tag bevor – erst danach soll es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder etwas abkühlen. Die hohen Temperaturen bis an die 40 Grad verabschieden sich erst einmal von der Westhälfte des Landes und rücken in den Rest der Republik vor. Laut DWD werden in der Osthälfte 34 bis 40 Grad erwartet.

Waldbrände und Hitzetote in Portugal: Eine seit Wochen anhaltende Dürre und Temperaturen von bis zu 47 Grad verursachten in Portugal bislang über 25 grössere und kleinere Waldbrände. Laut der Regierung sind diese jedoch auch auf Unachtsamkeit und vorsätzliche Brandstiftung zurückzuführen. Mehr als 50 Menschen seien in diesem Jahr bis Mitte Juli unter dem Verdacht festgenommen worden, für Feuerausbrüche verantwortlich zu sein, erklärte Innenminister José Luis Carneiro. Laut der Naturschutzbehörde ICNF vernichteten Brände dieses Jahr in gut sechseinhalb Monaten bereits fast 60'000 Hektar – mehr als doppelt so viel wie im ganzen Vorjahr. Die Löscharbeiten benötigen einen enormen Personalaufwand. Allein bei zwei Feuern in der Nähe von Porto sind rund 900 Einsatzkräfte tätig.

Zudem hat die Hitze bislang mehr als 1000 Tote gefordert. Bis zum 18. Juli seien 1063 Menschen an den Folgen der derzeitigen Hitzewelle gestorben, sagte die Chefin der portugiesischen Gesundheitsbehörde, Graca Freitas.

Rekordtemperaturen in Grossbritannien: Dramatisch war die Lage am Dienstag wegen der Hitze sogar in Grossbritannien. In London hatte die Feuerwehr mit heftigen Bränden zu kämpfen und rief eine Grossschadenslage aus. In Coningsby in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire wurden am Nachmittag 40.3 Grad gemessen, wie der Wetterdienst Met Office nach vorläufigen Daten bekannt gab – ein britischer Rekord.

Es ist zudem in den vergangenen Tagen zu mehreren Bränden gekommen. Bei Löscharbeiten wurden am Mittwoch in der Nähe Londons 16 Feuerwehrleute verletzt.

Brände in Frankreich und Spanien: Auch an der französischen Atlantikküste wüten seit Tagen grosse Feuer, sie breiteten sich am Dienstag weiter aus. Innerhalb einer Woche verbrannten südlich von Bordeaux 19'300 Hektar Land, wie die Präfektur für die Gironde mitteilte. Auch die Bretagne im Norden des Landes ist betroffen.

Ebenso sind Teile Spaniens von Bränden betroffen. Die seit anderthalb Wochen wütenden Brände zerstörten bisher nach amtlichen Schätzungen insgesamt 25'000 Hektar Wald sowie Dutzende Häuser, Läden und Fabriken.