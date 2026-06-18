Diese berühmten Köpfe studierten an den zehn besten Unis der Welt

Jedes Jahr veröffentlicht der Hochschulberater QS Quacquarelli Symonds ein Ranking der besten Universitäten der Welt. Untersucht worden sind mehr als 1500 Hochschulen aus 106 Ländern und Territorien. Das Ranking soll Studierenden, Forschenden und Hochschulen Orientierung bieten und misst dafür verschiedene Kriterien akademischer Leistung. An der Spitze steht erneut das Massachusetts Institute of Technology (MIT) – bereits zum 15. Mal. Auch die Schweiz schafft es unter die zehn besten Hochschulstandorte der Welt.

Ein Blick auf die Alumni der Spitzenuniversitäten zeigt, welche Persönlichkeiten einst in den Hörsälen der besten zehn Universitäten weltweit sassen.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Kofi Annan, ehemaliger UNO-Generalsekretär, setzte sich weltweit für Diplomatie und Frieden ein. Er erwarb 1972 seinen Magistertitel in Management. Bildquelle: KEYSTONE/AP Photo/United Nations/Stephenie Hollyman. 1 / 3 Legende: Kofi Annan, ehemaliger UNO-Generalsekretär, setzte sich weltweit für Diplomatie und Frieden ein. Er erwarb 1972 seinen Magistertitel in Management. KEYSTONE/AP Photo/United Nations/Stephenie Hollyman

Bild 2 von 3. Buzz Aldrin trat als Astronaut der Apollo‑11‑Mission als zweiter Mensch – nach Neil Armstrong – auf den Mond. Bildquelle: AP Photo/Damian Dovarganes. 2 / 3 Legende: Buzz Aldrin trat als Astronaut der Apollo‑11‑Mission als zweiter Mensch – nach Neil Armstrong – auf den Mond. AP Photo/Damian Dovarganes

Bild 3 von 3. Richard Feynman war einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts und Nobelpreisträger. Bildquelle: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str. 3 / 3 Legende: Richard Feynman war einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts und Nobelpreisträger. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

2. Imperial College London (Grossbritannien)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Sir Brian Harold May ist ein englischer Musiker, Tierschützer und Astrophysiker. Er wurde als Leadgitarrist und Backgroundsänger der Rockband Queen weltweit berühmt. Bildquelle: Keystone/Rob Grabowski/Invision/AP, File. 1 / 3 Legende: Sir Brian Harold May ist ein englischer Musiker, Tierschützer und Astrophysiker. Er wurde als Leadgitarrist und Backgroundsänger der Rockband Queen weltweit berühmt. Keystone/Rob Grabowski/Invision/AP, File

Bild 2 von 3. Alexander Fleming entdeckte vor fast 100 Jahren das Penicillin und damit das erste Antibiotikum. Für seine Entdeckung erhielt er den Nobelpreis. Bildquelle: Keystone/AP Photo/File. 2 / 3 Legende: Alexander Fleming entdeckte vor fast 100 Jahren das Penicillin und damit das erste Antibiotikum. Für seine Entdeckung erhielt er den Nobelpreis. Keystone/AP Photo/File

Bild 3 von 3. Andreas Mogensen wurde 2015 als erster Däne ins All geschickt, und 2023/2024 übernahm er das Kommando der International Space Station. Er gilt als eine der prägenden Figuren der europäischen Raumfahrt und als prominenter Botschafter der dänischen Wissenschaft. Bildquelle: Keystone/Steve Nesius. 3 / 3 Legende: Andreas Mogensen wurde 2015 als erster Däne ins All geschickt, und 2023/2024 übernahm er das Kommando der International Space Station. Er gilt als eine der prägenden Figuren der europäischen Raumfahrt und als prominenter Botschafter der dänischen Wissenschaft. Keystone/Steve Nesius Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

3. Stanford University (USA)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Elon Musk startete seine akademische Laufbahn in Stanford und wurde später Gründer von Tesla und SpaceX. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Matt Rourke, File. 1 / 3 Legende: Elon Musk startete seine akademische Laufbahn in Stanford und wurde später Gründer von Tesla und SpaceX. Keystone/AP Photo/Matt Rourke, File

Bild 2 von 3. Larry Page schloss den Master in Informatik an der Stanford University ab. Dort entwickelte er gemeinsam mit Sergey Brin die Suchmaschine Google, die aus einem universitären Forschungsprojekt hervorging. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Jeff Chiu, File. 2 / 3 Legende: Larry Page schloss den Master in Informatik an der Stanford University ab. Dort entwickelte er gemeinsam mit Sergey Brin die Suchmaschine Google, die aus einem universitären Forschungsprojekt hervorging. Keystone/AP Photo/Jeff Chiu, File

Bild 3 von 3. Sergey Brin studierte bis zum Masterabschluss Informatik an der Stanford University. Er begann ein Doktoratsstudium, das er wegen der Google-Gründung bis heute nicht abgeschlossen hat. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni. 3 / 3 Legende: Sergey Brin studierte bis zum Masterabschluss Informatik an der Stanford University. Er begann ein Doktoratsstudium, das er wegen der Google-Gründung bis heute nicht abgeschlossen hat. Reuters/Mario Anzuoni Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

4. University of Oxford (Grossbritannien)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Tony Blair absolvierte ein Jurastudium am St John’s College der Universität Oxford. Blair war Vorsitzender der Labour-Partei und später Premierminister Grossbritanniens. Bildquelle: Pool Photo via AP/Charles McQuillan. 1 / 3 Legende: Tony Blair absolvierte ein Jurastudium am St John’s College der Universität Oxford. Blair war Vorsitzender der Labour-Partei und später Premierminister Grossbritanniens. Pool Photo via AP/Charles McQuillan

Bild 2 von 3. Indira Gandhi wurde Indiens erste Premierministerin und prägte die Politik ihres Landes über Jahrzehnte. Bildquelle: Keystone/STR. 2 / 3 Legende: Indira Gandhi wurde Indiens erste Premierministerin und prägte die Politik ihres Landes über Jahrzehnte. Keystone/STR

Bild 3 von 3. Boris Johnson war Premierminister Grossbritanniens und eine Schlüsselfigur beim Brexit. Er studierte von 1983 bis 1987 Klassische Altertumswissenschaften (Classics) am Balliol College der University of Oxford. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alberto Pezzali. 3 / 3 Legende: Boris Johnson war Premierminister Grossbritanniens und eine Schlüsselfigur beim Brexit. Er studierte von 1983 bis 1987 Klassische Altertumswissenschaften (Classics) am Balliol College der University of Oxford. Keystone/AP Photo/Alberto Pezzali Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

5. Harvard University (USA)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Barack Obama studierte Jura in Harvard und wurde später der 44. Präsident der USA – der erste afroamerikanische Präsident der Geschichte. Bildquelle: EPA/Tannen Maury. 1 / 3 Legende: Barack Obama studierte Jura in Harvard und wurde später der 44. Präsident der USA – der erste afroamerikanische Präsident der Geschichte. EPA/Tannen Maury

Bild 2 von 3. John F. Kennedy schloss 1940 sein Studium an der Harvard University ab. Er war ebenfalls US-Präsident und prägte die Politik während des Kalten Kriegs massgeblich. Bildquelle: AP Photo. 2 / 3 Legende: John F. Kennedy schloss 1940 sein Studium an der Harvard University ab. Er war ebenfalls US-Präsident und prägte die Politik während des Kalten Kriegs massgeblich. AP Photo

Bild 3 von 3. Die ehemalige First Lady Michelle Obama schloss 1988 mit dem akademischen Grad Juris Doctor an der Harvard University ab. Bildquelle: Keystone/Mary Altafer. 3 / 3 Legende: Die ehemalige First Lady Michelle Obama schloss 1988 mit dem akademischen Grad Juris Doctor an der Harvard University ab. Keystone/Mary Altafer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

6. University of Cambridge (Grossbritannien)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Der englische Naturforscher und Philosoph Isaac Newton gilt als Begründer der Gravitationslehre, der Lehre über die Anziehungskraft zwischen zwei Massen. Damit legte er einen Grundstein der modernen Physik. Bildquelle: Keystone/AP Photo/NY Public Library. 1 / 3 Legende: Der englische Naturforscher und Philosoph Isaac Newton gilt als Begründer der Gravitationslehre, der Lehre über die Anziehungskraft zwischen zwei Massen. Damit legte er einen Grundstein der modernen Physik. Keystone/AP Photo/NY Public Library

Bild 2 von 3. Stephen Hawking promovierte an der Universität Cambridge in angewandter Mathematik und theoretischer Physik. Später wurde er zum Lucasian Professor of Mathematics ernannt – einem traditionsreichen Lehrstuhl, den einst auch Isaac Newton innehatte. Bildquelle: Keystone/EPA/Facundo Arrizabalaga. 2 / 3 Legende: Stephen Hawking promovierte an der Universität Cambridge in angewandter Mathematik und theoretischer Physik. Später wurde er zum Lucasian Professor of Mathematics ernannt – einem traditionsreichen Lehrstuhl, den einst auch Isaac Newton innehatte. Keystone/EPA/Facundo Arrizabalaga

Bild 3 von 3. Charles Darwin ging als Begründer der Evolutionsbiologie in die Geschichte ein. Seine Evolutionstheorie revolutionierte das Verständnis der Entwicklung des Lebens und legte einen Grundstein der modernen Biologie. Bildquelle: Keystone/AP Photo/The Granger Collection, File. 3 / 3 Legende: Charles Darwin ging als Begründer der Evolutionsbiologie in die Geschichte ein. Seine Evolutionstheorie revolutionierte das Verständnis der Entwicklung des Lebens und legte einen Grundstein der modernen Biologie. Keystone/AP Photo/The Granger Collection, File Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

7. California Institute of Technology (Caltech, USA)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Andrea Ghez gehört zu den weltweit führenden Expertinnen für Schwarze Löcher. Für ihre Forschungen zum supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstrasse wurde sie 2020 gemeinsam mit Reinhard Genzel mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet – als vierte Frau, die diese Ehrung erhielt. Bildquelle: Keystone/EPA/Marcio Jose Sanchez/Pool. 1 / 3 Legende: Andrea Ghez gehört zu den weltweit führenden Expertinnen für Schwarze Löcher. Für ihre Forschungen zum supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstrasse wurde sie 2020 gemeinsam mit Reinhard Genzel mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet – als vierte Frau, die diese Ehrung erhielt. Keystone/EPA/Marcio Jose Sanchez/Pool

Bild 2 von 3. Gordon Moore studierte von 1950 bis 1954 am California Institute of Technology, wo er 1954 in Chemie promovierte. Er prägte mit dem «Moore’s Law» die Entwicklung der Computerchips und gründete die Firma Intel mit. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Ben Margot. 2 / 3 Legende: Gordon Moore studierte von 1950 bis 1954 am California Institute of Technology, wo er 1954 in Chemie promovierte. Er prägte mit dem «Moore’s Law» die Entwicklung der Computerchips und gründete die Firma Intel mit. Keystone/AP Photo/Ben Margot

Bild 3 von 3. Kip Thorne ist ein US-amerikanischer Physiker, der für seine Arbeit am Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) und den ersten direkten Nachweis von Gravitationswellen mit dem Nobelpreis für Physik 2017 ausgezeichnet wurde. Bildquelle: Keystone/EPA/Jeon Heon-Kyun. 3 / 3 Legende: Kip Thorne ist ein US-amerikanischer Physiker, der für seine Arbeit am Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) und den ersten direkten Nachweis von Gravitationswellen mit dem Nobelpreis für Physik 2017 ausgezeichnet wurde. Keystone/EPA/Jeon Heon-Kyun Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

8. ETH Zürich (Schweiz)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Albert Einstein studierte und unterrichtete an der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Später entwickelte er die Relativitätstheorie und revolutionierte die moderne Physik. Bildquelle: Keystone/AP Photo. 1 / 3 Legende: Albert Einstein studierte und unterrichtete an der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Später entwickelte er die Relativitätstheorie und revolutionierte die moderne Physik. Keystone/AP Photo

Bild 2 von 3. Santiago Calatrava studierte Bauingenieurwesen an der ETH Zürich und zählt zu den bekanntesten Architekten der Gegenwart. Seine Bauwerke, darunter der Bahnhof Stadelhofen in Zürich und der World Trade Center Transportation Hub in New York, zeichnen sich durch geschwungene, organisch wirkende Linien, inspiriert von der Natur, aus. Bildquelle: Keystone/Michael Buholze. 2 / 3 Legende: Santiago Calatrava studierte Bauingenieurwesen an der ETH Zürich und zählt zu den bekanntesten Architekten der Gegenwart. Seine Bauwerke, darunter der Bahnhof Stadelhofen in Zürich und der World Trade Center Transportation Hub in New York, zeichnen sich durch geschwungene, organisch wirkende Linien, inspiriert von der Natur, aus. Keystone/Michael Buholze

Bild 3 von 3. Max Frisch studierte von 1936 bis 1941 Architektur an der ETH Zürich. Bekannt wurde er zudem als Schriftsteller und Dramatiker. Heute gilt er als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Bildquelle: Keystone/AP/Photo/1981. 3 / 3 Legende: Max Frisch studierte von 1936 bis 1941 Architektur an der ETH Zürich. Bekannt wurde er zudem als Schriftsteller und Dramatiker. Heute gilt er als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Keystone/AP/Photo/1981 Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

9. University College London (UCL, Grossbritannien)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Christopher Nolan ist ein Regisseur, der für seinen unverwechselbaren filmischen Stil und seine komplexen Erzählstrukturen bekannt ist. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Batman-Trilogie, «Inception» (2010), «Interstellar» (2014), «Dunkirk» (2017) und «Oppenheimer» (2023). Bildquelle: Keystone/AP/Jordan Strauss. 1 / 3 Legende: Christopher Nolan ist ein Regisseur, der für seinen unverwechselbaren filmischen Stil und seine komplexen Erzählstrukturen bekannt ist. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Batman-Trilogie, «Inception» (2010), «Interstellar» (2014), «Dunkirk» (2017) und «Oppenheimer» (2023). Keystone/AP/Jordan Strauss

Bild 2 von 3. Zu den bekanntesten Alumni des University College London zählt Alexander Graham Bell. Der Erfinder und Wissenschaftler gilt als Wegbereiter des Telefons. Bildquelle: Keystone/Anonymous/AP/dapd. 2 / 3 Legende: Zu den bekanntesten Alumni des University College London zählt Alexander Graham Bell. Der Erfinder und Wissenschaftler gilt als Wegbereiter des Telefons. Keystone/Anonymous/AP/dapd

Bild 3 von 3. Der britische Komiker und Schauspieler Ricky Gervais schloss ein Philosophiestudium am University College London ab. Internationale Bekanntheit erlangte er mit der Mockumentary-Serie «The Office», die er mitentwickelte und in der er die Hauptrolle spielte. Bildquelle: Keystone/Chris Pizzello/Invision/AP. 3 / 3 Legende: Der britische Komiker und Schauspieler Ricky Gervais schloss ein Philosophiestudium am University College London ab. Internationale Bekanntheit erlangte er mit der Mockumentary-Serie «The Office», die er mitentwickelte und in der er die Hauptrolle spielte. Keystone/Chris Pizzello/Invision/AP Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

10. National University of Singapore (NUS)