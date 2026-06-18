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Hochschul-Ranking Diese berühmten Köpfe studierten an den zehn besten Unis der Welt

18.06.2026, 15:22

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Jedes Jahr veröffentlicht der Hochschulberater QS Quacquarelli Symonds ein Ranking der besten Universitäten der Welt. Untersucht worden sind mehr als 1500 Hochschulen aus 106 Ländern und Territorien. Das Ranking soll Studierenden, Forschenden und Hochschulen Orientierung bieten und misst dafür verschiedene Kriterien akademischer Leistung. An der Spitze steht erneut das Massachusetts Institute of Technology (MIT) – bereits zum 15. Mal. Auch die Schweiz schafft es unter die zehn besten Hochschulstandorte der Welt.

Ein Blick auf die Alumni der Spitzenuniversitäten zeigt, welche Persönlichkeiten einst in den Hörsälen der besten zehn Universitäten weltweit sassen.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA)

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  • Bild 1 von 3. Kofi Annan, ehemaliger UNO-Generalsekretär, setzte sich weltweit für Diplomatie und Frieden ein. Er erwarb 1972 seinen Magistertitel in Management. Bildquelle: KEYSTONE/AP Photo/United Nations/Stephenie Hollyman.
    Person im Anzug sitzt an einem Tisch vor einer blauen Wand mit Emblem.
  • Bild 2 von 3. Buzz Aldrin trat als Astronaut der Apollo‑11‑Mission als zweiter Mensch – nach Neil Armstrong – auf den Mond. Bildquelle: AP Photo/Damian Dovarganes.
    Älterer Mann in dunklem Anzug vor schwarzem Hintergrund, seitlich betrachtet.
  • Bild 3 von 3. Richard Feynman war einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts und Nobelpreisträger. Bildquelle: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str.
    Mann in einem Anzug, der lächelt.
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2. Imperial College London (Grossbritannien)

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  • Bild 1 von 3. Sir Brian Harold May ist ein englischer Musiker, Tierschützer und Astrophysiker. Er wurde als Leadgitarrist und Backgroundsänger der Rockband Queen weltweit berühmt. Bildquelle: Keystone/Rob Grabowski/Invision/AP, File.
    Ein älterer Mann mit grauem lockigem Haar spielt eine elektrische Gitarre auf der Bühne.
  • Bild 2 von 3. Alexander Fleming entdeckte vor fast 100 Jahren das Penicillin und damit das erste Antibiotikum. Für seine Entdeckung erhielt er den Nobelpreis. Bildquelle: Keystone/AP Photo/File.
    Person in einem Labor mit Petrischalen und Reagenzien auf dem Tisch.
  • Bild 3 von 3. Andreas Mogensen wurde 2015 als erster Däne ins All geschickt, und 2023/2024 übernahm er das Kommando der International Space Station. Er gilt als eine der prägenden Figuren der europäischen Raumfahrt und als prominenter Botschafter der dänischen Wissenschaft. Bildquelle: Keystone/Steve Nesius.
    Mann in Anzug sitzt vor blauem Hintergrund mit Mikrofon.
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3. Stanford University (USA)

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  • Bild 1 von 3. Elon Musk startete seine akademische Laufbahn in Stanford und wurde später Gründer von Tesla und SpaceX. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Matt Rourke, File.
    Person im Anzug, die an einem Podium spricht.
  • Bild 2 von 3. Larry Page schloss den Master in Informatik an der Stanford University ab. Dort entwickelte er gemeinsam mit Sergey Brin die Suchmaschine Google, die aus einem universitären Forschungsprojekt hervorging. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Jeff Chiu, File.
    Person in einem grauen Anzug sitzt auf einer Bühne mit rotem Hintergrund.
  • Bild 3 von 3. Sergey Brin studierte bis zum Masterabschluss Informatik an der Stanford University. Er begann ein Doktoratsstudium, das er wegen der Google-Gründung bis heute nicht abgeschlossen hat. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni.
    Ein Mann in einem verzierten Anzug vor einem Hintergrund mit dem Text 'Breakthrough Prize'.
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4. University of Oxford (Grossbritannien)

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  • Bild 1 von 3. Tony Blair absolvierte ein Jurastudium am St John’s College der Universität Oxford. Blair war Vorsitzender der Labour-Partei und später Premierminister Grossbritanniens. Bildquelle: Pool Photo via AP/Charles McQuillan.
    Person am Rednerpult in formeller Kleidung spricht vor Publikum.
  • Bild 2 von 3. Indira Gandhi wurde Indiens erste Premierministerin und prägte die Politik ihres Landes über Jahrzehnte. Bildquelle: Keystone/STR.
    Person in traditioneller Kleidung sitzt vor einer Holzwand neben rosa Blumen.
  • Bild 3 von 3. Boris Johnson war Premierminister Grossbritanniens und eine Schlüsselfigur beim Brexit. Er studierte von 1983 bis 1987 Klassische Altertumswissenschaften (Classics) am Balliol College der University of Oxford. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alberto Pezzali.
    Eine Person in einem Anzug spricht vor einer Menschenmenge.
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5. Harvard University (USA)

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  • Bild 1 von 3. Barack Obama studierte Jura in Harvard und wurde später der 44. Präsident der USA – der erste afroamerikanische Präsident der Geschichte. Bildquelle: EPA/Tannen Maury.
    Ein Mann steht an einem Rednerpult und zeigt in eine Richtung, während eine Menschenmenge im Hintergrund zu sehen ist.
  • Bild 2 von 3. John F. Kennedy schloss 1940 sein Studium an der Harvard University ab. Er war ebenfalls US-Präsident und prägte die Politik während des Kalten Kriegs massgeblich. Bildquelle: AP Photo.
    Porträt eines Mannes in Anzug vor einem Vorhang und einer Flagge.
  • Bild 3 von 3. Die ehemalige First Lady Michelle Obama schloss 1988 mit dem akademischen Grad Juris Doctor an der Harvard University ab. Bildquelle: Keystone/Mary Altafer.
    Person in schwarzem Anzug spricht am Rednerpult mit Mikrofon.
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6. University of Cambridge (Grossbritannien)

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  • Bild 1 von 3. Der englische Naturforscher und Philosoph Isaac Newton gilt als Begründer der Gravitationslehre, der Lehre über die Anziehungskraft zwischen zwei Massen. Damit legte er einen Grundstein der modernen Physik. Bildquelle: Keystone/AP Photo/NY Public Library.
    Porträt eines älteren Mannes mit langer Perücke, in einem alten Gewand sitzend.
  • Bild 2 von 3. Stephen Hawking promovierte an der Universität Cambridge in angewandter Mathematik und theoretischer Physik. Später wurde er zum Lucasian Professor of Mathematics ernannt – einem traditionsreichen Lehrstuhl, den einst auch Isaac Newton innehatte. Bildquelle: Keystone/EPA/Facundo Arrizabalaga.
    Mann mit Brille und Anzug vor Bildschirm.
  • Bild 3 von 3. Charles Darwin ging als Begründer der Evolutionsbiologie in die Geschichte ein. Seine Evolutionstheorie revolutionierte das Verständnis der Entwicklung des Lebens und legte einen Grundstein der modernen Biologie. Bildquelle: Keystone/AP Photo/The Granger Collection, File.
    Schwarz-weisses Porträt eines älteren Mannes mit Bart im ovalen Rahmen.
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7. California Institute of Technology (Caltech, USA)

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  • Bild 1 von 3. Andrea Ghez gehört zu den weltweit führenden Expertinnen für Schwarze Löcher. Für ihre Forschungen zum supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstrasse wurde sie 2020 gemeinsam mit Reinhard Genzel mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet – als vierte Frau, die diese Ehrung erhielt. Bildquelle: Keystone/EPA/Marcio Jose Sanchez/Pool.
    Frau mit grauen Haaren hält eine Medaille in einem Park.
  • Bild 2 von 3. Gordon Moore studierte von 1950 bis 1954 am California Institute of Technology, wo er 1954 in Chemie promovierte. Er prägte mit dem «Moore’s Law» die Entwicklung der Computerchips und gründete die Firma Intel mit. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Ben Margot.
    Älterer Mann mit Brille und Anzug, lächelt vor blauem Hintergrund mit Text.
  • Bild 3 von 3. Kip Thorne ist ein US-amerikanischer Physiker, der für seine Arbeit am Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) und den ersten direkten Nachweis von Gravitationswellen mit dem Nobelpreis für Physik 2017 ausgezeichnet wurde. Bildquelle: Keystone/EPA/Jeon Heon-Kyun.
    Person in einem hellen Anzug vor einem sternenbedeckten Hintergrund.
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8. ETH Zürich (Schweiz)

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  • Bild 1 von 3. Albert Einstein studierte und unterrichtete an der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Später entwickelte er die Relativitätstheorie und revolutionierte die moderne Physik. Bildquelle: Keystone/AP Photo.
    Person schreibt mathematische Gleichung an eine Tafel.
  • Bild 2 von 3. Santiago Calatrava studierte Bauingenieurwesen an der ETH Zürich und zählt zu den bekanntesten Architekten der Gegenwart. Seine Bauwerke, darunter der Bahnhof Stadelhofen in Zürich und der World Trade Center Transportation Hub in New York, zeichnen sich durch geschwungene, organisch wirkende Linien, inspiriert von der Natur, aus. Bildquelle: Keystone/Michael Buholze.
    Eine Person in einem braunen Jackett sitzt in einem modernen, lichtdurchfluteten Raum.
  • Bild 3 von 3. Max Frisch studierte von 1936 bis 1941 Architektur an der ETH Zürich. Bekannt wurde er zudem als Schriftsteller und Dramatiker. Heute gilt er als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Bildquelle: Keystone/AP/Photo/1981.
    Älterer Mann mit Brille und Pfeife, Hintergrund mit Schwarz-Weiss-Postern.
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9. University College London (UCL, Grossbritannien)

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  • Bild 1 von 3. Christopher Nolan ist ein Regisseur, der für seinen unverwechselbaren filmischen Stil und seine komplexen Erzählstrukturen bekannt ist. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Batman-Trilogie, «Inception» (2010), «Interstellar» (2014), «Dunkirk» (2017) und «Oppenheimer» (2023). Bildquelle: Keystone/AP/Jordan Strauss.
    Person im schwarzen Anzug mit Fliege lächelt vor hellem Hintergrund.
  • Bild 2 von 3. Zu den bekanntesten Alumni des University College London zählt Alexander Graham Bell. Der Erfinder und Wissenschaftler gilt als Wegbereiter des Telefons. Bildquelle: Keystone/Anonymous/AP/dapd.
    Schwarz-Weiss-Porträt eines Mannes mit weissem Bart.
  • Bild 3 von 3. Der britische Komiker und Schauspieler Ricky Gervais schloss ein Philosophiestudium am University College London ab. Internationale Bekanntheit erlangte er mit der Mockumentary-Serie «The Office», die er mitentwickelte und in der er die Hauptrolle spielte. Bildquelle: Keystone/Chris Pizzello/Invision/AP.
    Ein lächelnder Mann in einem Anzug hält zwei Papierblätter auf einer Bühne.
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10. National University of Singapore (NUS)

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  • Bild 1 von 3. Goh Chok Tong schloss sein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Singapur mit Auszeichnung ab. Als Premierminister Singapurs von 1990 bis 2004 prägte er die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Stadtstaats entscheidend mit. Bildquelle: Reuters/Remo Casilli.
    Ein lächelnder Mann mit Brille im Anzug vor Soldaten in Uniform.
  • Bild 2 von 3. Ho Ching war von 2004 bis 2021 CEO des singapurischen Staatsfonds Temasek und zählt zu den einflussreichsten Managerinnen Asiens. Bildquelle: Reuters/Axel Schmidt.
    Eine lächelnde Person mit kurzem grauem Haar trägt eine weisse Bluse.
  • Bild 3 von 3. Halimah Yacob wurde 2017 als erste weibliche und muslimische Person Präsidentin von Singapur. Sie hat einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften von der NUS und erhielt 2016 die Ehrendoktorwürde. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Wong Maye-E.
    Person mit Blumenkranz winkt in der Menge.
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SRF 4 News, 18.6.2026, 2 Uhr ; 

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