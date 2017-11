Die 1864 gegründete Gallaudet University ist noch immer die einzige Hochschule weltweit, an der alle Unterrichtseinheiten und Dienstleistungsprogramme konsequent auf die Bedürfnisse von gehörlosen und schwer hörbehinderten Studierenden ausgerichtet sind. So wird konsequent zweisprachig unterrichtet, in Englisch und in Gebärdensprache ASL (American Sign Language).



Angeboten werden über 40 Bachelor- und Master-Studiengänge. Im letzten Semester waren 1‘623 Studierende immatrikuliert, die meisten schwer hörbehindert. Maximal 6 Prozent der Studierenden dürfen Hörende sein. Das Studiengeld beträgt 15‘500 $ pro Jahr für amerikanische und 31‘000 $ für ausländische Studierende. Dazu kommen 13‘000 $ für Kost und Logis. Für US-Verhältnisse ist das relativ günstig und nur möglich, weil Gallaudet vom Staat stark unterstützt wird.



Bis jetzt haben Studierende aus 51 Ländern an der Gallaudet studiert, darunter auch rund 20 Schweizerinnen und Schweizer. Wer einen Bachelor-Studiengang beginnen will, muss gute Kenntnisse in ASL nachweisen.