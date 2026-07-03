Die Spannung steigt weltweit: Superstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce dürften bald ihre Hochzeit feiern – mit einer Riesen-Party?

Vor der angeblichen Riesen-Hochzeitsfeier von Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) steigt in der Millionenmetropole New York und weltweit die Spannung. Rund um den weltberühmten Madison Square Garden in Manhattan wurden erneut Strassen abgesperrt, die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Hier kommt man nicht mehr durch: Die Polizei sperrt das Gebiet rund um den Madison Square Garden ab. Was sich bloss darin bald abspielen mag ... Bildquelle: AP Photo / Ryan Murphy. 1 / 7 Legende: Hier kommt man nicht mehr durch: Die Polizei sperrt das Gebiet rund um den Madison Square Garden ab. Was sich bloss darin bald abspielen mag ... AP Photo / Ryan Murphy

Bild 2 von 7. Immer wieder trafen Lastwagen am Madison Square Garden ein. Bildquelle: Keystone/EPA/OLGA FEDOROVA. 2 / 7 Legende: Immer wieder trafen Lastwagen am Madison Square Garden ein. Keystone/EPA/OLGA FEDOROVA

Bild 3 von 7. Die New Yorker Polizei steht vor dem Madison Square Garden mit einem Grossaufgebot zum Einsatz bereit ... Bildquelle: EPA / OLGA FEDOROVA. 3 / 7 Legende: Die New Yorker Polizei steht vor dem Madison Square Garden mit einem Grossaufgebot zum Einsatz bereit ... EPA / OLGA FEDOROVA

Bild 4 von 7. ... und schwitzt. Seit Donnerstag herrscht über der US-Ostküste eine Hitzeglocke und beschert der Region Temperaturen von teils über 40 Grad. Bildquelle: EPA / OLGA FEDOROVA. 4 / 7 Legende: ... und schwitzt. Seit Donnerstag herrscht über der US-Ostküste eine Hitzeglocke und beschert der Region Temperaturen von teils über 40 Grad. EPA / OLGA FEDOROVA

Bild 5 von 7. Ein Livestreamer hat sich vor der weltberühmten Mehrzweckhalle im Zentrum von New York ein Plätzchen gesucht und bereitet sich auf die möglicherweise bevorstehende Hochzeitsfeier vor. Bildquelle: AP Photo / Ryan Murphy. 5 / 7 Legende: Ein Livestreamer hat sich vor der weltberühmten Mehrzweckhalle im Zentrum von New York ein Plätzchen gesucht und bereitet sich auf die möglicherweise bevorstehende Hochzeitsfeier vor. AP Photo / Ryan Murphy

Bild 6 von 7. Auch die Medien beobachten gespannt die Geschehnisse vor der Heimstätte des New Yorker Basketballteams, der New York Knicks. Bildquelle: EPA / OLGA FEDOROVA. 6 / 7 Legende: Auch die Medien beobachten gespannt die Geschehnisse vor der Heimstätte des New Yorker Basketballteams, der New York Knicks. EPA / OLGA FEDOROVA

Bild 7 von 7. Die Swifties – die Fans von Taylor Swift – können die erwartete Hochzeit kaum erwarten. Bildquelle: REUTERS / Brendan McDermid. 7 / 7 Legende: Die Swifties – die Fans von Taylor Swift – können die erwartete Hochzeit kaum erwarten. REUTERS / Brendan McDermid Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

An den Absperrgittern versammelten sich inmitten einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius Fotografinnen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige. Autos und Lastwagen fuhren immer wieder den Lieferanteneingang der Arena an.

Die New Yorker Polizei NYPD veröffentlichte via Online-Plattform ein Video von einem ranghohen Mitarbeiter, der per Megafon vor dem Madison Square Garden Anweisungen gab – und dabei immer wieder auch Swift-Songs zitierte. «Anscheinend passiert etwas Grosses», hiess es dazu.

Eine offizielle Bestätigung für die Hochzeitsfeier gibt es aber bislang weder von der NYPD noch von Swift oder Kelce.

Nach dem Abendessen nun die Riesen-Party?

Mehrere US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Grossveranstaltung berichtet, dass das Paar an diesem Wochenende im Madison Square Garden seine Hochzeit feiern werde.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Sie dürften bald heiraten – wenn sie es nicht schon heimlich getan haben: Taylor Swift und Travis Kelce. (Bild vom 11.02.2024). Bildquelle: AP Photo/Julio Cortez. 1 / 2 Legende: Sie dürften bald heiraten – wenn sie es nicht schon heimlich getan haben: Taylor Swift und Travis Kelce. (Bild vom 11.02.2024) AP Photo/Julio Cortez

Bild 2 von 2. Die beiden sollen in der wohl berühmtesten Mehrzweckhalle der Welt – im Madison Square Garden mitten in New York – ihre Hochzeit feiern. (Bild vom 23.05.2026, bei einem Basketballspiel in Cleveland, Ohio). Bildquelle: EPA / DAVID MAXWELL SHUTTERSTOCK OUT. 2 / 2 Legende: Die beiden sollen in der wohl berühmtesten Mehrzweckhalle der Welt – im Madison Square Garden mitten in New York – ihre Hochzeit feiern. (Bild vom 23.05.2026, bei einem Basketballspiel in Cleveland, Ohio) EPA / DAVID MAXWELL SHUTTERSTOCK OUT Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte es demnach schon ein Abendessen mit rund 100 Gästen gegeben. Zur grossen Party heute Abend seien etwa 1000 Gäste geladen, dazu sollen Musikstars auftreten.

Die Arena mit der runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt – auch Swift selbst trat hier schon mehrfach auf.

Die Sängerin Taylor Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide wäre es die erste Ehe.