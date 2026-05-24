Donald Trump Jr. hat die Influencerin Bettina Anderson geheiratet.

Das Paar feierte die Hochzeit auf den Bahamas, die Eheschliessung fand Tage zuvor in Palm Beach statt.

US-Präsident Donald Trump nahm nicht an der Feier teil.

Eine Sprecherin des Paares bestätigte der Zeitung «New York Times», dass beide auf den Bahamas ihre Hochzeit gefeiert hätten. Dem Bericht zufolge soll die Eheschliessung Tage davor in Palm Beach vollzogen worden sein.

Legende: Donald Trump Jr. und Bettina Anderson posteten beide auf ihren Instagram-Accounts ein Schwarz-Weiss-Foto mit Eheringen an ihren Fingern. Screenshot Instagram

Präsident Trump hatte am Freitag auf der Plattform Truth Social geschrieben, dass er gerne bei den beiden gewesen wäre, aber die Umstände im Zusammenhang mit der Regierungsarbeit es nicht erlaubten. Am Samstag wurde bekannt, dass Trump im Weissen Haus in Washington weiter zum Iran-Krieg verhandelt hatte.

Legende: Screenshot Truth Social

Im Dezember 2025 war die Verlobung von Anderson (39) und Trump Jr. (48) bekanntgeworden. Über eine Beziehung der beiden hatte die Klatschpresse seit Mitte 2024 spekuliert.

Legende: Trump Jr. und Anderson am Finalspiel der Fifa-Klubweltmeisterschaft im vergangenen Jahr (13.07.25). REUTERS/Brian Snyder

Der Präsidentensohn – kurz Don genannt – leitet zusammen mit seinem jüngeren Bruder Eric die Geschäfte der Dachorganisation von Trumps Unternehmen. Mit Vanessa Trump, mit der er bis 2018 verheiratet war, hat Trump Jr. mehrere Kinder.