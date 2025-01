Nach dem Sturz von Syriens Machthaber Assad ist die humanitäre Hilfe für Millionen Menschen wieder angelaufen. Das teilte der UNO-Nothilfekoordinator mit.

Das geschundene Land brauche noch mehr Unterstützung, so die UNO.

Die humanitäre Situation in Syrien ist nach Einschätzung von UNO-Nothilfekoordinator Tom Fletcher weiter ernst. Zwar sei die Sicherheitslage nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Baschar al-Assad Anfang Dezember inzwischen stabilisiert und die humanitäre Hilfe für Millionen Menschen wieder aufgenommen worden. Es seien jedoch weitere Hilfen nötig, sagte Fletcher im UNO-Sicherheitsrat in New York. So seien fast 13 Millionen Menschen noch immer von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen.

Legende: Kinder spielen in Damaskus inmitten von Trümmern auf einem Gelände mit Häusern, die während des Bürgerkriegs vollständig zerstört wurden. (6.1.2025) AP Photo/Leo Correa

In Rom findet heute Abend ein Treffen der Aussenminister aus den USA, Grossbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland statt. Bei den Beratungen der sogenannten Quint-Gruppe auf Einladung von Italiens Aussenminister Antonio Tajani soll es auch um die Lage im Nahen Osten gehen. Aussenministerin Annalena Baerbock lässt sich bei dem Treffen vertreten.