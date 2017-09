Der Hurrikan der Stufe 3 zieht nordwärts weiter, nachdem er mindestens 25 Tote und Zerstörung hinterlassen hat.

Hurrikan «Maria» hinterlässt eine Spur der Verwüstung 1:02 min, aus Tagesschau am Mittag vom 22.9.2017

Das Wichtigste in Kürze

Der Wirbelsturm «Maria» hat bisher mindestens 25 Todesopfer in der Karibik gefordert.

Das US-Aussengebiet Puerto Rico ist besonders hart getroffen: Fast alle 3,4 Millionen Bewohner der Insel sind ohne Strom.

Das US-Festland bereitet sich auf mögliche Ausläufer des Sturms vor.

Der Tropensturm Wirbelsturm «Maria» wütet weiter in der Karibik: Nach Verwüstungen in Puerto Rico und der Dominikanischen Republik zieht er zu den britischen Turks- und Caicosinseln weiter. Die Winde erreichen immer noch Geschwindigkeiten von bis zu 205 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. Damit gilt «Maria» weiterhin als Hurrikan der Kategorie 3.

Nach derzeitigen Berechnungen des US-Hurrikanzentrums schwächt sich «Maria» ab und zieht nun aufs offene Meer nordöstlich der Bahamas hinaus. Experten warnen aber davor, dass Ausläufer des Hurrikans im Verlaufe des Wochenendes auf die südöstliche Küste der Vereinigten Staaten treffen könnten. Demnach könnten die Wellen in den kommenden Tagen lebensgefährliche Strömungen an der Küste verursachen, auch wenn «Maria» selbst nicht aufs Festland treffe.

Tausende ohne Strom und Telefon

Puerto Rico wurde hart getroffen: Bisher melden die Behörden sechs Tote. Die rund 3,4 Millionen Einwohner sind seit zwei Tagen ohne Strom. Die Bewohner befürchten, dass dies für weitere Tage oder gar Wochen so bleiben könnte.

Auch das Kommunikationsnetz brach vielerorts zusammen, weshalb die Informationslage schwierig ist. Viele Gegenden sind komplett abgeschnitten. US-Präsident Donald Trump rief den Notstand aus und erklärte, er wolle die Insel bald besuchen.

Damm droht einzubrechen

Der Gujataca-Damm im Westen der Insel droht nun einzubrechen. Anwohnern würden mit Bussen evakuiert. Die Situation sei extrem gefährlich, warnte die nationale Wetterbehörde via Twitter.

Warnung des Wetterdienstes 215PM FLASH FLOOD EMERGENCY for A Dam Failure in Isabela Municipality y Quebradillas Municipality in Puerto Rico... #prwx pic.twitter.com/L3utOjxspR — NWS San Juan (@NWSSanJuan) 22. September 2017

Manche Puertoricaner überlegen nun, ob sie die Insel verlassen sollen und auf dem US-Festland Schutz suchen sollen. Der Flughafen von San Juan ist allerdings noch geschlossen.

Todesbilanz steigt

Bisher starben durch den Hurrikan auf den Karibikinseln Dominica, Guadeloupe und Puerto Rico mindestens 25 Menschen, davon mindestens sechs in Puerto Rico, 15 auf Dominica, eine in der Dominikanischen Republik, drei in Haiti, zwei auf Guadeloupe und eine Person auf den Virgin Islands.