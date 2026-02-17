Die EU leitet ein formelles Verfahren gegen den chinesischen Online-Händler Shein ein.

Es geht um den Verkauf von Sexpuppen mit kindlichem Aussehen, was öffentliches Entsetzen ausgelöst hat.

Die EU-Kommission verdächtigt Shein, nicht genug gegen den Handel mit solchen Sexpuppen auf seiner Plattform unternommen zu haben.

Shein löste in den vergangenen Monaten viel Kritik in Europa aus. Neben kindlich aussehenden Sexpuppen konnte die Kundschaft zwischenzeitlich auch genehmigungspflichtige Waffen sowie Medikamente auf dem Online-Marktplatz erwerben. Das Unternehmen hatte die Angebote nach Kritik selbst von seiner Seite genommen.

Shein kündigte an, bei dem Verfahren mit der EU-Kommission zusammenarbeiten zu wollen. «Wir teilen das Ziel der Kommission, eine sichere und vertrauenswürdige Online-Umgebung zu gewährleisten, und werden uns weiterhin konstruktiv an diesem Verfahren beteiligen», teilte das Unternehmen mit. Seit den vergangenen Vorfällen habe es bereits eine Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen gegeben – etwa bei altersbeschränkten Produkten.

Auch Belohnungssysteme unter der Lupe

Das nun eröffnete Verfahren konzentriert sich laut EU-Kommission neben den illegalen Produkten noch auf zwei weitere Bereiche. So soll auch das mutmasslich süchtig machende Design unter die Lupe genommen werden. Also etwa Punkte- und Belohnungssysteme, die zu mehr Konsum animieren sollen. Diese könnten sich negativ auf den Verbraucherschutz auswirken, argumentiert die Brüsseler Behörde.

Zudem geht es um die Transparenz der Empfehlungen, mit denen Shein seinen Nutzern Produkte per Algorithmus vorschlägt. Das europäische Recht schreibt grossen Plattformen vor, die wesentlichen Parameter ihrer Algorithmen offenzulegen. Demnach müssen Nutzerinnen und Nutzer auch leichten Zugang zu mindestens einem Empfehlungssystem haben, das nicht auf persönlichen Daten basiert.

Legende: Shein hat angekündigt, mit der EU-Kommission zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen hat nach eigenen Aussagen problematische Angebote gelöscht. Archiv/Keystone/AP Photo/Aurelien Morissard

Druck auf die EU-Kommission, hart gegen Shein durchzugreifen, kam zuletzt besonders aus Frankreich. Dort haben die Behörden bereits gegen Shein ermittelt. Laut der EU-Kommission ist das eigene Verfahren unabhängig davon.

Grundlage für das EU-Verfahren gegen Shein ist das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, kurz DSA). Die EU-Kommission wacht in der Europäischen Union über die Einhaltung dieser Regeln. Sie sollen unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte auf ihren Seiten schneller entfernen. Nutzerinnen und Nutzern wird es leichter gemacht, solche Inhalte zu melden. Grundsätzlich müssen grosse Anbieter dabei mehr Regeln befolgen als kleine. Shein ist sowohl Hersteller, Händler als auch Marktplatz.

Einsicht für Ermittler – Ausgang offen

Es ist das erste Mal, dass die Brüsseler Behörde ein Verfahren gegen Shein eröffnet. Es gibt den Internetwächtern weitere Möglichkeiten bei den Ermittlungen – etwa interne Dokumente zu verlangen und weitere Informationen einzufordern. Wie lange das Verfahren dauern wird, ist offen; das Gesetz setzt dafür keine Frist. Die Einleitung des Verfahrens auf Grundlage des DSA bedeutet laut Brüsseler Behörde noch nicht, dass es genug Beweise für einen Regelverstoss von Shein gibt.

Sollte die EU-Kommission allerdings feststellen, dass Regelverstösse vorliegen, kann sie eine Geldstrafe verhängen. Die Brüsseler Internetwächter können aber auch Zusagen von Shein akzeptieren und die Ermittlungen einstellen. Eine Sperrung der Plattform gilt als letztes Mittel und als eher unwahrscheinlich.