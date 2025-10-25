Thailands frühere Königin Sirikit ist tot.

Am Freitagabend (Ortszeit) sei die frühere Monarchin im Alter von 93 Jahren gestorben, teilt das Königshaus in Bangkok in einer offiziellen Erklärung mit.

Der Hof kündigte eine Beerdigung «mit den höchsten königlichen Ehren» an und rief eine einjährige Trauerzeit aus.

Sirikit war sechseinhalb Jahrzehnte lang die Königin von Thailand – bis zum Tod ihres Mannes Bhumibol im Jahr 2016. Das Volk liebte sie ebenso wie ihren Mann.

Legende: Die frühere Monarchin und Königsmutter Sirikit an ihrem 91. Geburtstag am 12. August 2023 in einem Spital in Bangkok. Keystone/The Royal Household Bureau

So wurde sie in ihrer Heimat immer noch als Königin verehrt, obwohl sie seit Bhumibols Tod und der Krönung ihres Sohnes Maha Vajiralongkorn zum aktuellen König streng genommen die Königsmutter war. Ihr Geburtstag am 12. August wurde alljährlich als nationaler Feier- und Muttertag begangen.

Geheiratet hatten Sirikit und Bhumibol im April 1950, kurz darauf folgte damals die offizielle Krönung. Das Paar bekam vier Kinder – und hielt sich ausserdem gerne und oft in der Schweiz auf.

«Asiens Jackie Kennedy»

Sirikit und Bhumibol gehörten lange zu den wichtigsten Figuren der internationalen Aristokratie. So zierten Aufnahmen der Diplomatentochter Titelblätter in aller Welt – und Modemagazine feierten sie rund um den Globus als Stilikone. Die «Vanity Fair» etwa rühmte Sirikit einst als «Asiens Jackie Kennedy», die «Paris Match» bezeichnete Sirikit als «schönste Königin überhaupt».

Nach einem Schlaganfall im Jahr 2012 zog sich Sirikit schliesslich fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Fotos der Ex-Monarchin wurden in den vergangenen Jahren rar, immer wieder musste sie im Spital behandelt werden. Auch die Krönung ihres Sohnes im Mai 2019 verpasste sie krankheitsbedingt.