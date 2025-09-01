Bei einem Erdbeben im Osten Afghanistans sind mindestens 622 Menschen ums Leben gekommen, wie der Sprecher des Innenministeriums, Abdul Mateen Qani, mitteilte.

Das Beben habe zudem 1500 Verletzte gefordert.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6.0.

Am stärksten betroffen vom schweren Beben ist die Provinz Kuna an der Grenze zu Pakistan. Die Rettungsarbeiten in der sehr bergigen und von steilen und dicht bewaldeten Flusstälern durchzogenen Region gestalten sich schwierig, wie Südasien-Korrespondentin Maren Peters berichtet.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur BNA erschweren zugleich Erdrutsche die Zugangsstrassen. Insgesamt eine halbe Millionen Menschen sollen insgesamt von den Beben betroffen sein, denen auch Nachbeben folgten.

Viele weitere Tote befürchtet

Die Verletzten werden zum Teil mit Helikoptern ausgeflogen, wie Videos von Reuters TV zeigen. Die Kapazitäten sind aber angesichts der hohen Zahl von Verletzten sehr begrenzt, wie Peters sagt. Anwohnerinnen und Anwohner helfen Soldaten und der Sanität, Verletzte zu bergen.

Es wird erwartet, dass die Zahl der Toten weiter ansteigen könnte, Hunderte Menschen sind Berichten zufolge noch unter Schutz begraben. Viele Menschen leben in einfachen Häusern, die durch die Erdbeben zerstört worden sind.

Immer wieder schwere Beben

Zu Erdbeben in der Region kommt es immer wieder, weil dort die indische und die eurasische Platte aufeinandertreffen. Erst im letzten Jahr kamen bei Erdbeben mehr als tausend Menschen ums Leben. Beim schlimmsten Erdbeben der jüngsten Zeit in Afghanistan vor zwei Jahren starben sogar mehr als 2000 Menschen.

Afghanistan gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die finanziellen Mittel sind begrenzt. Ausländische Spender wie die UNO haben Hilfsgelder zuletzt massiv gekürzt, Viele Gesundheitszentren und Spitäler mussten als Folge geschossen werden.