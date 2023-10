In der türkischen Hauptstadt Ankara hat sich eine Explosion ereignet.

Der türkische Innenminister spricht von einem Bombenanschlag in der Nähe des Innenministeriums.

Bei einem Schusswechsel im Anschluss an die Explosion sind dem Innenminister zufolge zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Es sei eine Nachrichtensperre zum Thema verhängt worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

1 / 3 Legende: Nach dem Bombenanschlag in Ankara stehen Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge vor dem Innenministerium. REUTERS/Cagla Gurdogan 2 / 3 Legende: Polizisten stehen in der Nähe des Innenministeriums Wache. REUTERS/Cagla Gurdogan 3 / 3 Legende: Mitglieder der türkischen Polizei-Spezialeinheiten sichern einen Bereich nach der Explosion. REUTERS/Cagla Gurdogan

Innenminister Ali Yerlikaya spricht auf der Plattform X, vormals Twitter, von einem Bombenanschlag in der Nähe des Ministeriums. An dem Anschlag seien zwei «Terroristen» beteiligt gewesen. Einer habe sich in die Luft gesprengt, der andere sei «neutralisiert» worden. Bei einem Schusswechsel im Anschluss an die Explosion seien zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Der Angriff habe sich an der Eingangstür zum Innenministerium im Zentrum der Hauptstadt ereignet, so der Minister. Das Zentrum wurde weiträumig abgesperrt. Das Parlament tagt planmässig erstmals seit der Sommerpause.

Behörden nennen keine bestimmte Gruppe

Die Generalstaatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein und bezeichnete den Anschlag ebenfalls als «terroristisch». Die Behörden nannten keine bestimmte militante Gruppe, die dahinter stecken könnte.

Ankara ist in den vergangenen Jahren von Anschlägen verschont geblieben. Den letzten Angriff gab es 2015, als bei Bombenexplosionen am Hauptbahnhof mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Dafür soll der Islamische Staat (IS) verantwortlich gewesen sein.