Bei ihrer Fahndung nach den Drahtziehern des Anschlags auf die Londoner U-Bahn hat die britische Polizei zwei weitere Verdächtige festgenommen.

Die beiden Männer im Alter von 30 und 48 Jahren seien im walisischen Newport gestellt worden.

Am Vortag war dort bereits ein 25-Jähriger festgenommen worden.

Wie die Polizei mitteilte, befinden sich nun fünf Verdächtige in Gewahrsam.

Am Freitag war in einem U-Bahn-Waggon an der Station Parsons Green im Westen Londons ein selbstgebauter Sprengsatz explodiert, 30 Menschen wurden dadurch verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.

Es handelte sich um den fünften Anschlag in Grossbritannien seit März. Insgesamt wurden bei dieser Serie 35 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt.