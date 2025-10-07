Vier Personen sind beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes im Zentrum von Madrid gestorben, wie der Rettungsdienst der spanischen Hauptstadt sagt.

Mindestens drei Arbeiter seien verletzt worden.

Der Einsturz des sechsstöckigen Hauses ereignete sich demnach kurz nach 13 Uhr unweit des Opernplatzes.

«Mehrere Deckentragwerke des Gebäudes, das sich im Umbau befand, sind eingestürzt», erklärte die Sprecherin der Madrider Notfalldienste, Beatriz Martín, vor Journalisten. Die Unfallursache sei unbekannt. «Es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen», sagte Martín.

Legende: Die Rettungskräfte sind mit den Sicherungsmassnahmen am eingestürzten Gebäude beschäftigt. Keystone / MANU FERNANDEZ

Vier Personen wurden nach dem Einsturz vermisst, darunter drei Männer und eine Frau. Bereits am späten Abend wurden die Leichen von zwei der Vermissten geborgen, hatte der Stadtpräsident von Madrid gegenüber «El País» bestätigt. Mittlerweile wurden auch die Leichen der weiteren Vermissten geborgen, gab die Nachrichtenagentur Efe unter Berufung auf den Rettungsdienst der spanischen Hauptstadt bekannt.

Zu den Vermissten erklärte die Sprecherin: «Ob die Verstorbenen zum Zeitpunkt des Einsturzes alle tatsächlich im Gebäude arbeiteten, wissen wir noch nicht. Es könnte auch sein, dass sich der eine oder andere irgendwo anders aufgehalten hat.»

Die Feuerwehrleute Madrids begannen gegen 18.30 Uhr mit der Suche nach den Vermissten. Sie setzten ausgebildete Hunde der Stadtpolizei und der spanischen Hunderettungsvereinigung ein, berichtet «El País».

«Wie eine Bombe»

Das Gebäude, das sich bereits seit längerer Zeit im Umbau befand, stürzte teilweise ein. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und dichtem Staub. «Man konnte plötzlich nichts mehr sehen», sagte ein Mann namens José, der in einer nahe gelegenen Bar arbeitet, im Gespräch mit RTVE. «Es hörte sich an wie eine Bombe, wir hatten alle grosse Angst», erzählte Boyana, eine Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Nähe des Unglücksortes.

Drei Männer wurden beim Einsturz verletzt. Einer von ihnen erlitt den amtlichen Angaben zufolge eine Beinfraktur und wurde ins Spital gebracht. Zwei Arbeiter seien nur leicht verletzt und vor Ort behandelt worden, hiess es.

Legende: Rettungskräfte sind in dem Gebiet nahe des Einsturzes im Einsatz. Keystone/EPA/NAHIA PECINA

Die Einsatzkräfte sperrten die Umgebung in dem auch von Touristinnen und Touristen stark frequentierten Stadtviertel weiträumig ab. 16 Einheiten der Feuerwehr Madrids waren laut Sprecherin Martín im Einsatz, um die Trümmer zu sichern, weitere Einstürze zu vermeiden und nach möglichen Verschütteten zu suchen.