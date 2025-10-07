Beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes sind im Zentrum von Madrid mindestens drei Arbeiter verletzt worden.

Zwei der vier Vermissten seien mittlerweile tot geborgen worden, bestätigte der Bürgermeister von Madrid am Dienstagabend gegenüber der Zeitung «El País».

Der Einsturz des sechsstöckigen Hauses ereignete sich demnach kurz nach 13 Uhr unweit des Opernplatzes.

«Mehrere Deckentragwerke des Gebäudes, das sich im Umbau befand, sind eingestürzt», erklärte die Sprecherin der Madrider Notfalldienste, Beatriz Martín, vor Journalisten. Die Unfallursache sei unbekannt. «Es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen», sagte Martín.

Legende: Die Rettungskräfte sind mit den Sicherungsmassnahmen am eingestürzten Gebäude beschäftigt. Keystone / MANU FERNANDEZ

Zu den Vermissten erklärte die Sprecherin: «Arbeiter haben uns gesagt, dass sie diese Kollegen vermissen. Ob sie aber zum Zeitpunkt des Einsturzes alle tatsächlich im Gebäude arbeiteten, wissen wir noch nicht. Es könnte auch sein, dass sich der eine oder andere irgendwo anders aufgehalten hat.» Bei den Vermissten handle es sich um drei Männer und eine Frau. Zwei von ihnen seien mittlerweile tot geborgen worden, sagte der Bürgermeister am Abend. Bei einer Leiche handle es sich um einen Mann, das Geschlecht der anderen sei noch nicht bestätigt.

Die Feuerwehrleute Madrids begannen gegen 18.30 Uhr mit der Suche nach den Vermissten. Sie setzten ausgebildete Hunde der Stadtpolizei und der spanischen Hunderettungsvereinigung ein, berichtet «El País».

«Wie eine Bombe»

Das Gebäude, das sich bereits seit längerer Zeit im Umbau befand, stürzte teilweise ein. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und dichtem Staub. «Man konnte plötzlich nichts mehr sehen», sagte ein Mann namens José, der in einer nahe gelegenen Bar arbeitet, im Gespräch mit RTVE. «Es hörte sich an wie eine Bombe, wir hatten alle grosse Angst», erzählte Boyana, eine Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Nähe des Unglücksortes.

Einer der drei verletzten Männer erlitt den amtlichen Angaben zufolge eine Beinfraktur und wurde ins Spital gebracht. Zwei Arbeiter seien nur leicht verletzt und vor Ort behandelt worden, hiess es.

Legende: Rettungskräfte sind in dem Gebiet nahe des Einsturzes im Einsatz. Keystone/EPA/NAHIA PECINA

Die Einsatzkräfte sperrten die Umgebung in dem auch von Touristinnen und Touristen stark frequentierten Stadtviertel weiträumig ab. 16 Einheiten der Feuerwehr Madrids waren laut Sprecherin Martín im Einsatz, um die Trümmer zu sichern, weitere Einstürze zu vermeiden und nach möglichen Verschütteten zu suchen. Dabei würden auch Spürhunde und Drohnen eingesetzt, sagte sie.