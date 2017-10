«Made in Japan» war bisher ein Gütesiegel. Nun hat auch Japan seine «Fälscher». Der Image-Schaden ist enorm.

Dunkel Wolken und Entschuldigungen gehören derzeit fast zur Tagessordnung am japanischen Unternehmenshimmel: «Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und die Bedenken, die wir bei unseren geschätzten Kunden in Japan verursacht haben.» Nissan muss 1,2 Millionen Autos zurückrufen, weil unbefugte Inspektoren die Endkontrolle der Autos durchgeführt hatten.

Geständnis heute auch bei Subaru, dass in mindestens zwei Werken jahrelang unqualifiziertes Personal die Fahrzeuge kontrolliert hat.

Ebenfalls eine Entschuldigung vor kurzem auch bei Kobe Steel. Der Metall-Hersteller hatte jahrelange Inspektionsdaten etwa zur Materialstärke gefälscht. Das Material für Züge, Flugzeuge und Autos wurde trotzdem an Unternehmen wie Mitsubishi und Toyota ausgeliefert.

Das goldene Image zahlreicher japanischer Vorzeigeunternehmen hat in den vergangenen Tagen und Wochen unschöne Kratzer gekriegt.

Druck auf Unternehmen wächst

Für Martin Schulz, Wissenschaftler am Fujitsu Research Institute, ist der Image-Schaden enorm: «Die Strahlkraft solcher Vorfälle ins Ausland ist gross. Der grosse Imageschaden ist aber innerhalb Japans, innerhalb der Lieferketten, im Vertrauen zwischen den Unternehmen.» Die Verantwortlichen würden nun sehr genau nachsehen und Druck ausüben, dass die Ketten funktionierten, so Schulz.

Die Aufarbeitung der Missstände hat erst begonnen. Weitere Fälle könnten ans Tageslicht kommen. Doch nur durch mehr Transparenz und Kontrollen kann das angekratzte Ansehen der japanischen Unternehmer wieder aufpoliert werden.