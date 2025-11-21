Bewaffnete Männer haben eine katholische Schule im Westen Nigerias angegriffen und mehrere Schüler und Mitarbeitende entführt, wie Behördenvertreter mitteilten.

Der lokale Fernsehsender Arise TV berichtete, dass 52 Kinder entführt worden seien.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nachdem in einem benachbarten Bundesstaat 25 Schülerinnen entführt wurden.

Der Angriff fand an der St. Mary's School statt, einer katholischen Einrichtung in der Gemeinde Papiri der Lokalregierung von Agwara, sagte Abubakar Usman, der Sekretär der Regierung des Bundesstaates Niger. Er gab keine offizielle Auskunft über die Anzahl der entführten Schüler und Mitarbeitenden.

Die Polizeibehörde des Bundesstaates Niger teilte mit, dass die Entführungen in den frühen Morgenstunden stattfanden und dass seitdem Militär- und Sicherheitskräfte in die Gemeinde entsandt wurden.

Die Erklärung des Sekretärs der Regierung des Bundesstaates Niger besagt, dass sich der Vorfall trotz vorheriger Warnungen der Geheimdienste vor erhöhter Gefahr ereignet habe.

Es war zunächst unklar, wer für die Entführung verantwortlich war.