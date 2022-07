Seit Kriegsbeginn ist SRF mit mehreren Flüchtlingen in Kontakt, die von der Ukraine nach Polen gekommen sind. Eine dieser Ukrainerinnen hat SRF dieses Tagebuch überlassen – ein kleines, kariertes A6-Ringheft, etwas zerknittert, mit Einträgen in blauem Kugelschreiber.



Russische Truppen haben bei ihrem Vormarsch auf die ostukrainische Grossstadt Charkiw im März und April das Haus des Onkels dieser Ukrainerin besetzt. Anfang Mai dann gelang es ukrainischen Truppen, das Dorf, wo das Haus steht, wieder einzunehmen.

Im Haus des Onkels fand sich das Tagebuch des jungen russischen Soldaten. Er beschreibt darin auf rund 40 Seiten, was er zwischen Ende Februar und Ende März auf dem Feldzug in der Ukraine erlebt hat.



Ist das Tagebuch echt? Zu hundert Prozent garantieren, dass das Tagebuch echt ist, können wir nicht. Aber vieles spricht dafür. Erstens konnten wir diesen jungen Soldaten identifizieren. Es gibt ihn und die Bewegungen der russischen Truppen stimmen mit seinen Schilderungen überein.



Zweitens spricht der Inhalt dagegen, dass es ein Werk der ukrainischen Propaganda ist. Der junge russische Soldat schildert vor allem seine eigene Orientierungslosigkeit und die schlechte Moral in der russischen Armee. An keiner Stelle schildert er irgendwelche Grausamkeiten, die er begangen hat, an keiner Stelle äussert er sich verächtlich über Ukrainerinnen oder Ukrainer. Ukrainische Propaganda würde den Soldaten wohl blutrünstiger darstellen.