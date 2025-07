Schwärme von Lovebugs oder Liebeskäfern bedecken derzeit in Südkorea einen Berggipfel und dringen in Häuser ein.

Schwärme von «Lovebugs» sind zurück in Südkorea.

Sie kleben an Autoscheiben und Hauswänden, Restaurantwänden und U-Bahnen.

Die Insekten, die bei der Paarung aneinandergebunden fliegen, sind unter Wissenschaftlern als Plecia nearctica bekannt.

Die Lovebugs wurden erstmals 2022 in grosser Zahl im Nordwesten Seouls entdeckt. Inzwischen tauchen Horden von so genannten Liebeskäfern in der gesamten Stadt und einigen umliegenden Gebieten auf, hauptsächlich zwischen Ende Juni und Anfang Juli jedes Jahres.

Die Insekten übertragen keine Krankheiten und stechen Menschen nicht, dennoch gibt es zunehmend Beschwerden über Lovebugs, die an Autoscheiben und Hauswänden, Restaurantwänden und U-Bahnen kleben. Daher gehen die Behörden aktuell nur mit Wasser und Klebestreifen gegen die Zweiflügler vor.

Legende: Lovebugs über dem Gipfel des Gyeyang-Berges westlich von Seoul. Keystone/LIM SOON-SUCK

Lovebugs kommen wegen steigenden Temperaturen

Südkoreanische Behörden betrachten die Lovebugs als nützliche Insekten. Sie helfen bei der Bestäubung von Blüten, da ihre Larven Pflanzenmaterial in organische Bestandteile umwandeln. Viele Experten gehen davon aus, dass der Zustrom der Lovebugs nach Südkorea, vermutlich aus China, mit der steigenden Temperatur des Landes und dem Klimawandel zusammenhängt.