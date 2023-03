Laut dem Untersuchungsbericht ist es bei dunkelhäutigen Kindern und Jugendlichen in Wales und England sechs Mal wahrscheinlicher, dass sie Leibesvisitationen unterzogen werden, als bei weissen Kindern und Jugendlichen. Die Untersuchung wurde 2020 eingeleitet, nachdem sich ein 15-jähriges, schwarzes Mädchen an einer Londoner Schule der Prozedur unterziehen musste. Sie wurde verdächtigt, Marihuana in ihren Körperöffnungen zu verstecken.

Zwei weibliche Polizistinnen untersuchten das Mädchen ohne Anwesenheit einer weiteren erwachsenen Person. Das Mädchen hatte während der Leibesvisitation ihre Periode – Drogen wurden keine gefunden. Die Familie des Mädchens wandte sich an die Gemeindebehörde, die einen offiziellen Bericht initiierte. Der Fall sorgte für grosse Empörung in der Öffentlichkeit, gerade innerhalb der schwarzen Community.