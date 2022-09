«Die Wahlen in Italien stören die Harmonie und Geschlossenheit, welche die Europäische Union in den letzten Wochen so stark betonte, mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland und den Krieg in der Ukraine», sagt Charles Liebherr, SRF Brüssel-Korrespondent. Es werde nun noch einmal schwieriger, sich im Rat der EU-Länder auf eine gemeinsame Linie zu verständigen. Gleichzeitig sei das nichts Neues. «Die EU hat Übung mit sogenannten Zerreissproben. Hinter den Kulissen dominiert dann trotzdem meist politischer Pragmatismus. Der Motor der Konsens-Maschine Europa wird stottern, aber abwürgen lässt er sich kaum», so Liebherr.