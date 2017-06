Fifa-Präsident Gianni Infantino hat sich an die Seite des künftigen WM-Gastgebers Katar gestellt. «Im Moment sehen wir uns tatsächlich mit einer diplomatischen Krise in Katar konfrontiert. Dennoch bin ich überzeugt und optimistisch, dass sich die Lage in der Region wieder entspannen wird», sagte Infantino der Zeitung «Le Matin Dimanche». Die Fussball-Weltmeisterschaften 2022 sieht er nicht in Gefahr. Zudem sagte er der Zeitung, dass die Fifa «die sich entwickelnde Situation genau beobachtet und wir in regelmässigem Kontakt mit den höchsten Behörden in Katar stehen».