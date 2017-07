FOKUS: Leiden in den Lazaretten Mossuls

Aus 10vor10 vom 26.6.2017

Der Kampf um Mossul tobt - die Terror-Miliz IS steht vor ihrer grössten Niederlage. Heute hiess es, irakische Truppen hätten einen weiteren Teil der Altstadt zurückerobert. Gleichzeitig gab es Berichte über eine Gegen-Offensive des IS. «10vor10» war in Mossul, und zeigt, welchen Blutzoll die Befreiung der Stadt fordert.