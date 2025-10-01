Zahl der Vermissten nach Schuleinsturz in Indonesien steigt

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Schulgebäudes in Indonesien sind wahrscheinlich deutlich mehr Menschen verschüttet worden als zunächst angenommen.

Die Behörden gingen nun von mindestens 91 Vermissten unter den Trümmern des islamischen Internats Al Khoziny in der Stadt Sidoarjo aus, teilte der Katastrophenschutz mit.

Zuvor war von 38 Vermissten – grösstenteils Schülerinnen und Schüler – die Rede gewesen.

«Laut der Anwesenheitsliste der Schüler werden noch 91 Menschen vermisst», bestätigte der Sprecher des Katastrophenschutzes, Abdul Muhari, der Deutschen Presse-Agentur. Mindestens drei Schüler sind Behördenangaben zufolge bei dem Unglück gestorben. Etwa 100 weitere haben den Einsturz am Montagnachmittag (Ortszeit) überlebt, 26 werden noch im Krankenhaus behandelt. Lokalen Medienberichten zufolge waren die meisten Schüler zwischen 13 und 18 Jahre alt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Die Bergungsarbeiten bei der islamischen Schule auf Java sind noch voll im Gang. Bildquelle: Reuters/Stringer. 1 / 6 Legende: Die Bergungsarbeiten bei der islamischen Schule auf Java sind noch voll im Gang. Reuters/Stringer

Bild 2 von 6. Auf der indonesischen Insel Java ist ein mehrstöckiges Internat eingestürzt. Bildquelle: Keystone / EPA / FULLY HANDOKO. 2 / 6 Legende: Auf der indonesischen Insel Java ist ein mehrstöckiges Internat eingestürzt. Keystone / EPA / FULLY HANDOKO

Bild 3 von 6. Retter versuchen unter Hochdruck, an die Verschütteten heranzukommen. Bildquelle: Keystone / EPA / FULLY HANDOKO. 3 / 6 Legende: Retter versuchen unter Hochdruck, an die Verschütteten heranzukommen. Keystone / EPA / FULLY HANDOKO

Bild 4 von 6. Ein Überlebender wird aus den Trümmern geborgen. Bildquelle: Keystone / AP Photo / Trisnadi. 4 / 6 Legende: Ein Überlebender wird aus den Trümmern geborgen. Keystone / AP Photo / Trisnadi

Bild 5 von 6. Derweil bangen Angehörige vor Ort weiter. Bildquelle: Keystone / EPA / FULLY HANDOKO. 5 / 6 Legende: Derweil bangen Angehörige vor Ort weiter. Keystone / EPA / FULLY HANDOKO

Bild 6 von 6. Der Unglücksort aus der Luft. Bildquelle: Keystone / AP Photo / Trisnadi. 6 / 6 Legende: Der Unglücksort aus der Luft. Keystone / AP Photo / Trisnadi Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Internat auf der Hauptinsel Java, an dem noch gebaut wurde, war ganz plötzlich in sich zusammengefallen. Das Unglück ereignete sich während des Giessens einer Betondecke, als Medienberichten zufolge offenbar eine tragende Säule nachgab. An dem neu gebauten Gebäude wurden noch Arbeiten am 4. Stock verrichtet, es wurde aber bereits für den Unterricht genutzt.

Schwierige Bergung der verschütteten Kinder

Augenzeugen berichteten, dass das Gebäude zuvor ächzende Geräusche von sich gegeben habe, bevor es innerhalb von Sekunden einstürzte. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zahlreiche Schüler zum Nachmittagsgebet in der Schule auf.

Rettungskräfte suchten weiter fieberhaft nach den Verschütteten. Sechs Personen, die sich unter den Trümmern befinden, seien lebend entdeckt worden, sagte Muhari. Sie seien durch kleine Öffnungen mit Nahrung und Wasser versorgt worden. Ihre Bergung sei wegen der grossen Betonmassen aber sehr schwierig.

Mehr als 330 Einsatzkräfte der nationalen Such- und Rettungsagentur Basarnas, lokaler Katastrophen­schutzbehörden, des Militärs und der Polizei sind im Einsatz. Schweres Gerät stehe bereit, sei aber aus Angst vor weiteren Einstürzen bisher nicht eingesetzt worden, teilten die Behörden mit.