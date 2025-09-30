Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Auf der indonesischen Insel Java ist ein mehrstöckiges Internat eingestürzt.

Mindestens 38 Menschen werden laut dem Katastrophenschutz vermisst – darunter Schüler und Bauarbeiter.

Mindestens drei Schüler kamen ums Leben.

Die Einsatzkräfte suchen fieberhaft in den Trümmern nach Überlebenden. Etwa 80 Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Viele der betroffenen Teenager haben nach einem Bericht von CNN Indonesia Knochenbrüche, Kopfverletzungen und Schnittwunden erlitten. Einem der Betroffenen musste demnach ein Arm amputiert werden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Auf der indonesischen Insel Java ist ein mehrstöckiges Internat eingestürzt. Bildquelle: Keystone / EPA / FULLY HANDOKO. 1 / 5 Legende: Auf der indonesischen Insel Java ist ein mehrstöckiges Internat eingestürzt. Keystone / EPA / FULLY HANDOKO

Bild 2 von 5. Retter versuchen unter Hochdruck, an die Verschütteten heranzukommen. Bildquelle: Keystone / EPA / FULLY HANDOKO. 2 / 5 Legende: Retter versuchen unter Hochdruck, an die Verschütteten heranzukommen. Keystone / EPA / FULLY HANDOKO

Bild 3 von 5. Ein Überlebender wird aus den Trümmern geborgen. Bildquelle: Keystone / AP Photo / Trisnadi. 3 / 5 Legende: Ein Überlebender wird aus den Trümmern geborgen. Keystone / AP Photo / Trisnadi

Bild 4 von 5. Derweil bangen Angehörige vor Ort weiter. Bildquelle: Keystone / EPA / FULLY HANDOKO. 4 / 5 Legende: Derweil bangen Angehörige vor Ort weiter. Keystone / EPA / FULLY HANDOKO

Bild 5 von 5. Der Unglücksort aus der Luft. Bildquelle: Keystone / AP Photo / Trisnadi. 5 / 5 Legende: Der Unglücksort aus der Luft. Keystone / AP Photo / Trisnadi Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der Sender Kompas TV berichtete unter Berufung auf die Suchtrupps, sieben Verschüttete seien am Mittag (Ortszeit) lebend lokalisiert worden. «Es ist sehr schwierig, Zugang zu den Opfern zu bekommen, da grosse Betonblöcke davorliegen», sagte der Einsatzleiter der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist uns gelungen, einen kleinen Durchgang zu schaffen, um sie mit Sauerstoff, Nahrung und Wasser zu versorgen.»

Gebäude befand sich im Bau

Das islamische Internat Al Khoziny in der Stadt Sidoarjo in der Provinz Ostjava, an dem noch gebaut wurde, war am Montagnachmittag plötzlich in sich zusammengefallen. Das Unglück ereignete sich während des Giessens einer Betondecke, als Medienberichten zufolge offenbar eine tragende Säule nachgab. Der Sender CNN Indonesia verweist auf Aussagen des Hausmeisters der Schule, wonach eine Stützkonstruktion unter dem Gewicht des frischen Betons nachgegeben und das Unglück ausgelöst haben könnte.

Nach Angaben der Nachrichtenseite Kilat war das Gebäude erst vor wenigen Monaten errichtet worden und befand sich in der Phase der letzten Betonarbeiten. Es wurde aber bereits für den Unterricht genutzt.