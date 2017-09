Krieg in Syrien

Israelische Kampfflugzeuge sollen militärische Ziele in Syrien angegriffen haben.

Dies berichten Medien in Syrien und Israel. Ein syrischer Armeesprecher spricht von zwei Toten.

Das israelische Militär will sich zu den Berichten nicht äussern.

Nach den unbestätigten Medienberichten soll es sich um eine Chemiewaffenfabrik in der Provinz Hama, in Zentralsyrien, handeln. Die israelische Nachrichtenseite «ynet» berichtete, es sei auch ein Konvoi mit Waffentransporten für die libanesische Hisbollah-Miliz angegriffen worden. Der Angriff sei aus dem libanesischen Luftraum erfolgt.

Augenzeugen berichteten, Krankenwagen seien zu dem Angriffsort gerast. Mehrere Menschen seien verletzt worden.

Immer wieder Luftangriffe

Die syrische Armee teilte mit, zwei Soldaten seien bei der Bombardierung einer Basis nahe dem Ort Masjaf in der zentralsyrischen Provinz Hama getötet worden. Eine israelische Militärsprecherin in Tel Aviv wollte sich nicht zu den Berichten äussern.

Israel will sich eigentlich nicht in den Krieg in Syrien einmischen, trotzdem hat seine Luftwaffe immer wieder Ziele im nördlichen Nachbarland angegriffen.