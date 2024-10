«Die Rhetorik in der europäischen Asylpolitik verschärft sich gerade rasant. Noch bevor der Asylpakt in Kraft ist, diskutiert man bereits über europäische Asylzentren in Drittstaaten im grossen Stil. Was bis vor wenigen Jahren noch als menschenrechtliches No-Go galt, wird politisch salonfähig.

Ob die Idee auch breit umsetzbar ist, ist völlig offen. Doch in der politischen Debatte ist das im Moment zweitrangig. Das Motto der Stunde heisst Abschreckung. Dafür ist man in der EU auch bereit, langjährige Tabus über Bord zu werfen.»

Einschätzung von EU-Korrespondent Andreas Reich in Brüssel