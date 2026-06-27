80 Jahre Vespa
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Bild 1 von 7. Rund 25'000 Fans aus 67 Ländern sind heute auf ihren Vespas durch Rom gefahren, um das Jubiläum des berühmtesten Rollers der Welt zu feiern. Bildquelle: Reuters/Remo Casilli.
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Bild 2 von 7. An der Parade fuhren über 160 Vespa-Modelle mit, die Piaggio im Laufe der acht Jahrzehnte entwickelt hat. Bildquelle: Reuters/Remo Casilli.
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Bild 3 von 7. Darunter einige Vespa-Modelle 98 aus dem Jahr 1946, äusserst seltene Exemplare der ersten Serie. Dazu kamen viele Oldtimer-Vespas, von den «Faro Basso»-Modellen der 50er Jahre bis hin zu den klassischen VBB-Modellen der 60er Jahre. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino.
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Bild 4 von 7. Die Fans reisten aus aller Welt an, um den Geburtstag der Vespa zu feiern. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino.
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Bild 5 von 7. Der Hersteller Piaggio brachte 1946 das erste Modell auf den Markt. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino.
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Bild 6 von 7. Weltberühmt wurden Vespas durch den Film «Ein Herz und eine Krone» aus dem Jahr 1953, als Gregory Peck Audrey Hepburn auf einer romantischen Fahrt durch das Zentrum Roms mitnahm. Bildquelle: Reuters/Remo Casilli.
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Bild 7 von 7. Seither gilt die Vespa als Inbegriff des italienischen Lebensgefühls. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino.
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