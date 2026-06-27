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Italienisches Lebensgefühl Die Vespa wird 80 Jahre alt und mehrere Tausend Fans feiern mit

27.06.2026, 14:38

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80 Jahre Vespa

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  • Bild 1 von 7. Rund 25'000 Fans aus 67 Ländern sind heute auf ihren Vespas durch Rom gefahren, um das Jubiläum des berühmtesten Rollers der Welt zu feiern. Bildquelle: Reuters/Remo Casilli.
    Menschen fahren auf Motorrollern in einer belebten Strasse vor einem antiken Amphitheater.
  • Bild 2 von 7. An der Parade fuhren über 160 Vespa-Modelle mit, die Piaggio im Laufe der acht Jahrzehnte entwickelt hat. Bildquelle: Reuters/Remo Casilli.
    Menschen in weissen Kostümen fahren Motorroller vor einem historischen Gebäude.
  • Bild 3 von 7. Darunter einige Vespa-Modelle 98 aus dem Jahr 1946, äusserst seltene Exemplare der ersten Serie. Dazu kamen viele Oldtimer-Vespas, von den «Faro Basso»-Modellen der 50er Jahre bis hin zu den klassischen VBB-Modellen der 60er Jahre. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino.
    Mehrere Personen auf dekorierten Motorrollern auf der Strasse.
  • Bild 4 von 7. Die Fans reisten aus aller Welt an, um den Geburtstag der Vespa zu feiern. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino.
    Gruppe von Menschen, die auf Motorrollern durch eine Stadt fahren.
  • Bild 5 von 7. Der Hersteller Piaggio brachte 1946 das erste Modell auf den Markt. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino.
    Person auf einem blauen Roller mit einem grossen Plüschtier auf dem Rücksitz, im Freien bei einem Scooter-Treffen.
  • Bild 6 von 7. Weltberühmt wurden Vespas durch den Film «Ein Herz und eine Krone» aus dem Jahr 1953, als Gregory Peck Audrey Hepburn auf einer romantischen Fahrt durch das Zentrum Roms mitnahm. Bildquelle: Reuters/Remo Casilli.
    Zwei Personen auf Rollern fahren auf einer Strasse, eine in römischer Rüstung.
  • Bild 7 von 7. Seither gilt die Vespa als Inbegriff des italienischen Lebensgefühls. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino.
    Person in gelbem Helm und Sicherheitsweste auf einem Roller, im Hintergrund eine weitere Person auf einem Roller.
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