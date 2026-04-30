Der Nationalrat will keine strengeren Regeln bei E-Rollern einführen – ein Helm dürfte jedoch zur Pflicht werden.

Seit vielen Jahren fahren E-Trottinette und Elektrovelos auf den Schweizer Strassen. In letzter Zeit sind aber neue Elektrofahrzeuge dazugekommen – zum Beispiel E-Roller. Das ist eine Art Elektrotöffli ohne Pedalen, auf dem eine oder zwei Personen bis zu 25 Kilometer pro Stunde schnell fahren können.

Gerade bei Jugendlichen sind diese beliebt. Heute braucht es weder einen Helm noch einen Führerausweis oder Nummernschild, um diese E-Roller zu fahren. Im Nationalrat stand heute zur Debatte, diese Regeln nun zu verschärfen.

Legende: Der Vorstoss für strengere Regeln ist im Nationalrat mit 122 zu 33 Stimmen bei 33 Enthaltungen abgelehnt worden. Keystone/Jens Kalene

Eine Helmpflicht für E-Roller – das hat der Grünliberale Nationalrat Matthias Jauslin angestossen und die nationalrätliche Vekehrskommission überzeugt, eine Motion einzureichen.

E-Roller gleich wie Töfflis oder langsame E-Velos?

«Im täglichen Verkehr stelle ich fest, dass diese Fahrzeuge ziemlich wild bewegt werden, dadurch viel Verkehrsfläche für sich brauchen, und die Lenker scheinbar teilweise keine Ahnung haben von den Verkehrsregelungen. Und deshalb sehe ich es als notwendig, hier eine Leitplanke zu setzen», sagt Jauslin.

Eine Leitplanke setzen – das bedeutet: Wer einen E-Roller fährt, soll einen Helm tragen, einen Führerausweis haben, und diese E-Roller sollen auch ein Nummernschild aufweisen müssen. Der Weg zum Ziel ist eine Änderung der Kategorie – anstatt wie langsame Elektrovelos sollen sie wie schnelle E-Bikes behandelt werden. Und gleich wie Töfflis, bei denen Helm, Führerausweis und Kontrollschild Pflicht sind.

Mitte-Rechts gegen Umklassifizierung

Wie oft E-Roller verunfallen, ist in der Schweiz nicht bekannt. In der Verkehrsunfallstatistik wird diese Kategorie nicht einzeln ausgewiesen. Das Ausmass des Problems ist also unklar.

Den Handlungsbedarf beim Kopfschutz sehen aber auch Nationalratsmitglieder aus Mitte, FDP und SVP, die den Vorstoss ablehnen.

«Ich bin für eine Helmpflicht, weil das die Verkehrssicherheit erhöht», sagt SVP-Nationalrätin Nadja Umbricht Pieren. «Aber ich bin nicht dafür, dass man jetzt diese E-Roller umklassifiziert. Das hätte eine grosse Bürokratie und grosse Herausforderungen für die Importeure und die Velohändler zur Folge.

Helmpflicht ja, aber kein Führerausweis und Nummernschild für E-Roller – das sah auch die grosse Mehrheit des Nationalrats so. Der Vorstoss der Kommission für strengere Regeln ist mit 122 zu 33 Stimmen bei 33 Enthaltungen abgelehnt worden.

Bundesrat geht über Verordnungsweg

Die Helmpflicht für E-Roller ist aber nicht vom Tisch. Das betonte auch Bundesrat Martin Pfister – in Vertretung des erst kürzlich am Rücken operierten Verkehrsministers Albert Rösti.

Der Bundesrat sage zwar Nein zum Vorstoss, habe aber Verständnis für das Anliegen der Helmpflicht. «Deshalb soll im Rahmen der nächsten Anpassungen der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge eine Helmpflicht für E-Roller in der Vernehmlassung zur Diskussion gestellt werden.»

Für eine Helmpflicht spricht sich auch die Beratungsstelle für Unfallverhütung aus. «Ein Helmobligatorium macht für alle Leicht-Motorfahrräder Sinn – für E-Roller, aber auch für E-Trottinette und E-Bikes», sagt Mediensprecher Christoph Leibundgut. «Bei den letzten beiden wissen wir: Es gibt viele und schwere Unfälle.» Kopfverletzungen seien häufig.

Viele Argumente sprechen also für eine Helmpflicht – diese dürfte mehr Chancen haben, als das diskutierte Paket mit Führerausweis und Nummernschild.