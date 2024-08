Der Tornado unter Wasser: Was als Party auf einer Luxusjacht vor der Küste Siziliens begann, endete dramatisch. Das gewaltige Schiff lag in der Nacht zum Montag eine halbe Seemeile vor dem Hafen von Porticello vor Anker. Am frühen Morgen wurde die Nordküste Siziliens von einem schweren Unwetter mit starkem Wind heimgesucht. Ein sogenannter Wassertornado erfasste das Schiff. Bei diesem Wetterphänomen entstehen starke Bodenwirbel. Als die Wasserhose das Schiff erfasste, brach der 75 Meter hohe Mast. Taucher suchen in rund 50 Metern Tiefe auch nach sechs weiteren Menschen. 15 Passagiere wurden gerettet und eine Leiche gefunden, es soll sich um den Bordkoch handeln. Es ist unklar, wieso das Schiff bei den schwierigen Wetterverhältnissen eine halbe Seemeile vor der Küste vor Anker lag. «Wir haben es nicht kommen sehen», zitiert die Zeitung «La Repubblica» den Kapitän der «Bayesian». Er wird ebenfalls im Krankenhaus behandelt.

Die schwierige Suche: Die Suche nach den Vermissten gestaltet sich jedoch schwierig. Den vom italienischen Festland beorderten Spezialtauchern gelang es laut Feuerwehr, in das Innere des Wracks vorzudringen und einige Räume unterhalb der Kommandobrücke zu untersuchen. Zahlreiche Hindernisse versperren ihnen jedoch den Weg, auch die Enge stellt sie vor Schwierigkeiten. Die Taucherteams der Feuerwehr bestehen aus zwei spezialisierten Höhlentauchern, die zwölf Minuten in der Tiefe bleiben, bevor sie aufsteigen, und sich ständig mit einem weiteren Team abwechseln.

Die dramatischen Szenen: Offenbar kenterte das Schiff so schnell, dass sich nicht alle Passagiere aus ihren Kabinen im Unterdeck befreien konnten. Der Kapitän eines Schiffs in der Nähe, das den Überlebenden zu Hilfe kam und sie an Bord nahm, schilderte das Unglück: «Zuerst kippte das Boot auf die Seite, und innerhalb weniger Minuten war es gesunken. Es ging alles sehr schnell.» Überlebende berichten von dramatischen Szenen: «Ich rief um Hilfe, aber ich hörte nur die Schreie der anderen», erzählt eine Neuseeländerin. Mit ihr an Bord war ihre einjährige Tochter: «Ich hielt sie mit all meiner Kraft über Wasser, streckte meine Arme nach oben, damit sie nicht ertrank.